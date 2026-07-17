Khảo sát tiết lộ Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ được yêu thích trên toàn cầu

Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình hiện được nhìn nhận tích cực hơn so với Mỹ và Tổng thống Donald Trump ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew trên 6 châu lục cho thấy, Trung Quốc có hình ảnh tích cực hơn Mỹ tại 25 trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, bao gồm cả các nước láng giềng của Mỹ như Canada và Mexico.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

Mỹ dẫn đầu ở chỉ 6 quốc gia, gồm: Ba Lan, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Israel - trong khi quan điểm gần như ngang nhau ở 5 quốc gia còn lại.

Cuộc khảo sát, được công bố hôm 15/7, đã thăm dò ý kiến của hơn 42.000 người từ ngày 8/2 đến ngày 13/5, bao gồm cả thời điểm bắt đầu cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran.

Trong số 20 quốc gia có dữ liệu so sánh được kể từ năm 2023, hiện nay 46% có cái nhìn tích cực về Trung Quốc so với 36% đối với Mỹ.

3 năm trước, các con số này đảo ngược, với 58% ủng hộ Mỹ và 32% ủng hộ Trung Quốc.

Tại 22 quốc gia, người được hỏi cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều hơn Tổng thống Donald Trump, mặc dù nhìn chung niềm tin vào cả hai nhà lãnh đạo vẫn ở mức thấp.

Chỉ có một lĩnh vực mà Mỹ vượt trội hơn Trung Quốc là tôn trọng tự do cá nhân, dù khoảng cách không lớn.

“Một số quan điểm mà chúng ta thấy về Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục hoặc gần mức thấp kỷ lục”, Laura Silver, Phó Giám đốc Pew và đồng tác giả báo cáo, cho biết.

Bà Silver lưu ý, đây là lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ khảo sát toàn cầu của tổ chức này, Trung Quốc được đánh giá tích cực hơn Mỹ.

Theo vị Phó Giám đốc Pew, Trung Quốc đã được hưởng lợi từ việc được coi là một “đối tác đáng tin cậy” hơn, và lý giải sự thay đổi này là do nhận thức về đất nước được cải thiện sau quá trình phục hồi hậu đại dịch.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý, quan điểm về Mỹ đã giảm sau khi Tổng thống Trump phát động chiến tranh chống Iran.

"Thực tế là có mối liên hệ trực tiếp giữa sự bùng nổ chiến tranh và cảm giác Mỹ không đóng góp gì cho hòa bình và ổn định, và người dân ngày càng ít tin tưởng vào ông Trump", bà nói.

Một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ nhất.

Tại Canada, tỷ lệ người dân có thiện cảm với Mỹ giảm từ 57% năm 2023 xuống còn 33%, trong khi tỷ lệ người dân có thiện cảm với Trung Quốc tăng từ 14% lên 44%.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi ông Trump áp thuế đối với hàng hóa Canada và liên tục đề xuất Canada nên trở thành “bang thứ 51” của Mỹ - những phát ngôn bị chỉ trích rộng rãi ở Ottawa.

Các quốc gia châu Âu lớn, gồm: Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, cũng chứng kiến sự chuyển hướng sang Trung Quốc.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi mối quan hệ với Mỹ xấu đi trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, được đánh dấu bằng các tranh chấp về thuế quan; áp lực lên các đồng minh NATO về chi tiêu quốc phòng; chỉ trích châu Âu từ chối ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran; và những lời kêu gọi Đan Mạch bán Greenland cho Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Pew cũng phát hiện ra, quan điểm trên khắp khu vực Mỹ Latinh hiện nay có phần nghiêng về Trung Quốc hơn so với Mỹ.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi ông Trump thực tế nắm quyền kiểm soát Venezuela, đe dọa hành động quân sự chống lại Mexico, Colombia và Cuba, và ra lệnh cho Lầu Năm Góc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribbean dưới vỏ bọc các hoạt động chống ma túy.