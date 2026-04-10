Khảo sát tiết lộ quốc gia bị coi là mối đe dọa

Hoàng Vân |

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây tiết lộ, một bộ phận đáng kể người dân ở 6 quốc gia hàng đầu châu Âu coi Mỹ và Trung Quốc là mối đe dọa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc thăm dò dư luận European Pulse được tiến hành từ ngày 13 đến 21/3 tại Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha, với ít nhất 1.000 người trưởng thành tham gia khảo sát ở mỗi quốc gia.

Tại Tây Ban Nha, 51% số người được hỏi mô tả Mỹ là một mối đe dọa, trong khi chỉ có 17% coi Mỹ là một đồng minh thân cận.

Tình hình ở Ba Lan lại trái ngược hoàn toàn, nơi Mỹ phần lớn được xem là đối tác hoặc đồng minh.

Chỉ có 13% người Ba Lan được hỏi coi Mỹ là mối đe dọa, trong khi số người khác coi Mỹ là đối thủ cạnh tranh cũng tương đương. Tuy nhiên, có tới 16% cho biết, họ không chắc chắn nên đánh giá Mỹ như thế nào.

Tại Pháp và Bỉ, tỷ lệ người được hỏi coi Trung Quốc là mối đe dọa cao hơn (lần lượt là 43% và 38%), so với 37% và 42% người được hỏi cho rằng, Mỹ là mối đe dọa.

Trên cả 6 quốc gia, trung bình 36% người được hỏi coi Mỹ là mối đe dọa, so với 29% đối với Trung Quốc.

Cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, khi Mỹ và Israel tìm cách lật đổ Chính phủ Iran thông qua một chiến dịch ném bom.

Không có thành viên NATO nào ở châu Âu trực tiếp tham gia chiến dịch này, nhưng Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi chiến dịch này là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Tây Ban Nha đã từ chối cho Mỹ tiếp cận không phận của mình để thực hiện các cuộc tấn công.

Theo RT
