Khảo sát tiết lộ người dân Ukraine gần như thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc chiến

Phần lớn người dân Ukraine hiện nay ủng hộ chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình.

Cuộc khảo sát mới được công bố hôm 7/8 bởi công ty thăm dò dư luận Gallup có trụ sở tại Mỹ cho thấy, 69% số người được hỏi ủng hộ một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến - một sự đảo ngược hoàn toàn so với năm 2022, khi 73% cho rằng, Ukraine nên chiến đấu đến cùng.

Gallup mô tả sự thay đổi này là "một sự đảo ngược gần như hoàn toàn" trong quan điểm của công chúng kể từ khi xung đột leo thang vào mùa xuân năm 2022.

Các nhà nghiên cứu cho biết, sự ủng hộ cho các cuộc đàm phán đã tăng lên ở mọi khu vực và nhóm nhân khẩu học, cho thấy sự suy giảm rộng rãi trong sự ủng hộ cho nỗ lực chiến tranh.

Bất chấp sự thay đổi quan điểm, rất ít người Ukraine tin rằng, giao tranh sẽ sớm kết thúc.

Chỉ 25% số người được hỏi cho biết, họ nghĩ rằng, các hoạt động thù địch có khả năng chấm dứt trong vòng 12 tháng tới, và chỉ 5% coi kết quả như vậy là "rất có thể". Ngược lại, 68% tin rằng, cuộc xung đột này khó có thể kết thúc trong vòng một năm.

Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh công chúng Ukraine ngày càng mệt mỏi, do thương vong gia tăng, khó khăn kinh tế và chế độ quân dịch ngày càng mất lòng dân.

Chính phủ đã ban hành lệnh tổng động viên vào năm 2022 và sau đó hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một đạo luật cho phép nam giới trên 60 tuổi nhập ngũ theo hợp đồng.

Các báo cáo về tình trạng thực thi pháp luật hà khắc, đào ngũ và tham nhũng đã làm xói mòn thêm niềm tin của công chúng.

Tổng thống Zelensky, người từng có tỷ lệ ủng hộ lên đến 90%, hiện chỉ còn 52% dân số ủng hộ, với đa số cho rằng, ông không nên tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Sự suy giảm lòng tin dường như phản ánh sự thay đổi rộng rãi hơn trong quan điểm của công chúng đối với ngoại giao.

Theo Gallup, sự thay đổi này diễn ra khi các nỗ lực hòa bình đang bắt đầu có được động lực mới.

Điện Kremlin cho biết, một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.

Ông Putin đã nêu tên UAE là một địa điểm khả thi.