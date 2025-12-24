Khảo sát gây chú ý hé lộ nhân vật được người Nga tôn vinh nhất năm 2025

Tổng thống Nga Putin.

Người dân Nga đã xác định Tổng thống Putin là anh hùng hàng đầu của năm nay, theo kết quả một cuộc khảo sát tổng kết năm 2025 và kỳ vọng chính trị của công chúng do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) thực hiện.

“Khi chúng tôi hỏi người Nga xem họ coi ai là anh hùng của năm 2025, Tổng thống nổi lên như người dẫn đầu không có đối thủ, với 22% người được hỏi nhắc đến Vladimir Putin” - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Chính trị tại Trung tâm Phân tích của VTsIOM, ông Mikhail Mamonov, nói.

Theo ông, vị nguyên thủ quốc gia Nga đã duy trì mức độ tín nhiệm cao ổn định ở mức 79% trong 2 năm qua, trong khi gần tương đương số người được hỏi (74%) bày tỏ sự ủng hộ đối với đường lối đối ngoại của ông.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hình ảnh tập thể của những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và lực lượng quân đội nói chung xếp ở vị trí được ngưỡng mộ nhiều thứ 2, ông Mamonov cho biết.

Những người được hỏi cũng nêu bật Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Thủ tướng Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trong danh sách các chính trị gia nổi bật khác.

Theo VTsIOM, đa số người tham gia khảo sát coi cuộc gặp tại Alaska giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là sự kiện quan trọng nhất của năm 2025.

Các sự kiện lớn khác gồm những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, cùng những thành công của Quân đội Nga.

“Phần lớn áp đảo người Nga kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến sự kết thúc của chiến dịch quân sự đặc biệt, với các mục tiêu của chiến dịch được hoàn thành,” ông Mikhail Mamonov cho biết thêm.