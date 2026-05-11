Khánh Vy: “AI có thể giúp quản lý tài chính nhanh hơn, nhưng an toàn vẫn phải là ưu tiên”

Một chiếc smartphone giờ không chỉ còn là thiết bị liên lạc, mà đã trở thành "chiếc ví", "ngân hàng", thậm chí là "trợ lý tài chính" cá nhân của rất nhiều người.

Cùng với sự phát triển của AI và hệ sinh thái tài chính số, cuộc sống trở nên nhanh hơn, tiện lợi hơn nhưng cũng kéo theo không ít nỗi lo mới. Chỉ trong vài tháng gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo giả shipper, giả nhân viên ngân hàng, giả giọng nói người quen bằng AI hay đánh cắp tài khoản qua các đường link tinh vi liên tục xuất hiện khiến nhiều người giật mình nhận ra: niềm tin trong môi trường số đang trở thành một "tài sản" quan trọng không kém tiền bạc.

Đó cũng là lý do chủ đề "niềm tin số" được nhắc đến nhiều tại Diễn đàn "Digital Trust in Finance 2026 - Kiến tạo niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI". Không còn là câu chuyện công nghệ dành riêng cho giới chuyên môn, bảo mật tài chính giờ đây đã trở thành vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của thế hệ trẻ – những người đang sống gần như hoàn toàn trong các nền tảng số.

Trong số những gương mặt đại diện cho thế hệ làm việc đa nhiệm, quản lý nhiều nguồn thu nhập và vận hành cuộc sống chủ yếu qua smartphone, Khánh Vy là hình mẫu khá điển hình. Là MC, nhà sáng tạo nội dung và người trẻ hoạt động trên nhiều nền tảng, Khánh Vy cho biết gần như mọi giao dịch tài chính hàng ngày của cô hiện đều được xử lý trên điện thoại: từ thanh toán sinh hoạt, chuyển khoản công việc cho tới quản lý các khoản thu nhập online.

Nhưng cũng chính vì sống quá nhiều trong môi trường số, nữ MC càng đặt ra những nguyên tắc riêng để bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân và giữ sự tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trong thời đại AI.

Hầu như mọi thứ bây giờ Vy đều xử lý trên điện thoại. Một ngày của Vy mở app ngân hàng, ví điện tử bao nhiêu lần - từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ - sẽ trông như thế nào nhỉ?

Mình không đếm chính xác, nhưng tần suất mở app là khá nhiều. Sáng mua nước, trưa thanh toán bữa ăn, chiều tối có thể quẹt mã mua lặt vặt, thỉnh thoảng lại thanh toán hóa đơn hay chuyển khoản công việc.

Chuyển khoản, quẹt QR, thanh toán online nhiều như vậy, chắc hẳn Vy cũng có những "luật bất thành văn" riêng để giữ an toàn cho tiền của mình. Vy có thể chia sẻ vài nguyên tắc mà mình luôn tuân thủ không?

Mình có vài nguyên tắc cơ bản đó là:

- Bảo mật nhiều lớp, thay mật khẩu định kỳ.

- Không tin tưởng tuyệt đối vào mạng công cộng.

Thời gian gần đây, lừa đảo qua app ngân hàng, ví điện tử ngày càng tinh vi - nhất là chiêu dùng AI giả giọng, giả mặt người quen để mượn tiền. Vy đã từng gặp tình huống nào khiến mình "rùng mình" hoặc suýt mắc bẫy chưa?

Mình cũng thường xuyên cập nhật thông tin và khá cảnh giác với các chiêu trò tinh vi như giả giọng hay ghép mặt. Thi thoảng cũng nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền từ tài khoản mạng xã hội của người quen. Những lúc đó, nguyên tắc của mình là phải gọi điện thoại trực tiếp (gọi số điện thoại thông thường, không gọi qua mạng) hoặc gặp mặt để xác nhận, tuyệt đối không chuyển ngay.

Trước khi bấm nút chuyển tiền trên app ngân hàng hay quẹt thanh toán bằng ví điện tử, Vy thường kiểm tra những gì? Có "thói quen nhỏ" nào mà Vy luôn làm để chắc chắn mình đang giao dịch an toàn không?

Trước khi bấm nút chuyển tiền trên app ngân hàng thì mình sẽ đọc thật kỹ tên người nhận và số tiền một lần cuối trước khi bấm xác nhận. Thêm vào đó, mình có thói quen chụp lại màn hình giao dịch thành công (biên lai) đối với những khoản tiền liên quan đến công việc để lưu trữ và đối soát khi cần thiết.

Khi chọn cài một app ngân hàng hay ví điện tử mới, điều gì khiến Vy cảm thấy "à, app này tin được"? Là vì thương hiệu lớn, vì nghe nói bảo mật tốt, hay vì dùng thấy mượt và dễ chịu?

Theo Vy thấy, sự uy tín của tổ chức tài chính và nền tảng bảo mật là yếu tố mình quan tâm. Mình sẽ ưu tiên những ngân hàng có lịch sử hoạt động ổn định và chính sách bảo vệ, chăm sóc khách hàng tốt. Một chiếc app thao tác mượt mà, không bị lỗi vặt và giao diện dễ nhìn chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm dùng dài lâu.

Vy có để ý rằng thời bố mẹ mình thường thích ra tận ngân hàng, cầm tiền mặt cho chắc… còn thế hệ Vy thì gần như sống trong app, quẹt QR khắp nơi. Vy thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ thể hiện rõ nhất ở điểm nào?

Mình nghĩ sự khác biệt lớn nằm ở định nghĩa về "cảm giác an toàn". Với thế hệ đi trước như bố mẹ mình, tiền "cầm nắm được" hoặc sổ tiết kiệm giấy mới mang lại sự an tâm tuyệt đối. Còn với thế hệ trẻ hơn, thì vẫn ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Việc có thể tra soát lịch sử giao dịch một cách nhanh chóng qua app trên điện thoại cũng là một dạng an tâm.

Nếu được chọn ra 3 điều quan trọng nhất khiến Vy quyết định "gắn bó lâu dài" với một app ngân hàng hay ví điện tử - giống như chọn một người bạn đồng hành ấy - thì Vy sẽ chọn 3 điều gì?

- Bảo mật và ổn định: Để luôn yên tâm, không bị sập hệ thống lúc cần kíp.

- Giao diện trực quan, thao tác tối giản: Giúp mình tiết kiệm thời gian, không phải bấm quá nhiều bước cho một giao dịch cơ bản, dùng mượt mà, ko bị lag.

- Đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thanh toán hàng ngày mà không cần phải tải thêm quá nhiều app phụ

Bây giờ rất nhiều bạn trẻ kiếm được tiền sớm từ làm freelancer, làm content, bán hàng online… tiền về app liên tục nhưng quản lý và bảo mật thì còn lơ mơ. Vy muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn ấy, từ kinh nghiệm của chính mình?

Vy tin rằng mỗi người đều có cách tự quản lý tài chính cá nhân, và dần dà quá trình đó sẽ hiệu quả mượt mà hơn khi mình liên tục được cập nhật những thông tin, học qua báo đài, mọi ng xung quanh, các diễn đàn,... cùng trải nghiệm thực tế

Trong tương lai, các app ngân hàng và ví điện tử sẽ ngày càng "thông minh" hơn nhờ AI - tự gợi ý tiết kiệm, tự cảnh báo chi tiêu, thậm chí tự đầu tư. Vy mong AI sẽ giúp mình điều gì, và có điều gì Vy mong AI "đừng làm" để mình vẫn yên tâm không?

Mình hy vọng AI có thể tiếp tục giúp công việc quản lý tài chính của ng dùng trở nên nhanh gọn tiện hơn mà vẫn đảm bảo độ an toàn ngày càng được củng cố. Bản thân mình cũng cần cập nhật kiến thức về AI tốt hơn để bắt kịp với xu thế.