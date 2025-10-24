Khánh Thy bật khóc: “Bố em nói nếu cảm thấy khó khăn quá thì về đây, có bố mẹ lo”

Sau thành công của album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng, ngày 23/10/2025, ca sĩ Khánh Thy – Giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023 – chính thức trở lại với Vol.2, tuyển tập 11 bản tình ca gợi nhắc thanh xuân, hoài niệm và những góc khuất dịu dàng trong tâm hồn người phụ nữ.

Không đặt tên cho album, Khánh Thy chọn cách để âm nhạc tự nói lên tất cả. Mỗi ca khúc đều đong đầy cảm xúc, như minh chứng cho quan điểm nghệ thuật mà cô theo đuổi: Âm nhạc không cần định danh – chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

Ca sĩ Khánh Thy.

Album Vol.2 của Khánh Thy gồm 11 ca khúc như Đà Lạt Hoàng Hôn (Dạ Cầm), Phiến Đá Sầu (Diệu Hương), Thuở Ấy Có Em (Huỳnh Anh), Thành Phố Sương (Việt Anh), Trả Nợ Tình Xa (Tuấn Khanh)… là hành trình âm nhạc trải dài từ những tác phẩm bất hủ của thế hệ nhạc sĩ vàng son như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng, đến những sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương.

Sự kết hợp ấy mang đến một bức tranh đa sắc – vừa hoài niệm, vừa mới mẻ – thể hiện mong muốn của Khánh Thy trong việc kết nối nhiều thế hệ khán giả: từ người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến khán giả trẻ tìm kiếm sự gần gũi, hiện đại.

Xuất thân từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 của Đài Hà Nội, Khánh Thy sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng giọng ca trẻ trung, trong sáng nhưng đủ chiều sâu để xử lý những bản tình ca da diết. Giọng hát của cô được đánh giá có màu sắc riêng – mềm mại, ngọt ngào nhưng dày dặn cảm xúc – tạo nên khác biệt rõ rệt so với nhiều ca sĩ trẻ cùng thế hệ.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc album không có tên, như một tuyên ngôn nghệ thuật: âm nhạc của Khánh Thy không bị ràng buộc mà hướng đến sự tự do và đa sắc. Tagline “Âm nhạc không tên – Lời tri ân vô hạn” được cô chọn như thông điệp gửi đến khán giả – những người đã đồng hành và soi chiếu cảm xúc cùng mình trên hành trình nghệ thuật.

"Tôi không muốn đặt tên cho album vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc" – Khánh Thy chia sẻ.

Khánh Thy và người cô gọi là mẹ NSND Hà Thủy cùng cô giáo Ngọc Dung.

Trong buổi ra mắt chiều 23/10, Khánh Thy không giấu được xúc động khi nhắc đến gia đình – điểm tựa lớn nhất trên hành trình nghệ thuật. Cô bật khóc khi nhớ lại lời bố dặn:

"Bố mẹ luôn đồng hành cùng tôi. Dù bố mẹ không hoạt động nghệ thuật nhưng luôn thấu hiểu rằng công việc và sở thích của tôi sẽ khác, sẽ có những khó khăn nhất định. Bố tôi từng nói một câu: ‘Nếu như con cảm thấy khó khăn quá thì về đây, có bố mẹ lo'. Bố mẹ là niềm tự hào lớn nhất của tôi".

Chia sẻ về định hướng âm nhạc, Khánh Thy cho biết: “Có người từng hỏi vì sao tôi không hát những ca khúc mới, sôi động hơn. Thực ra cô giáo Ngọc Dung và mẹ tôi – Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy – là người hiểu rõ nhất. Cô từng nói: ‘Khánh Thy sinh ra là để hát ballad'.

Tôi yêu những bản ballad sâu lắng, cũng thích nhạc trẻ, nhưng có lẽ do hiện tại thị trường âm nhạc đang rất sôi động và ồn ào, tôi lại muốn thu mình lại – trở thành một cô gái dịu dàng, nhỏ nhẹ và quyến rũ trong thế giới ấy. Tôi tin âm nhạc và con đường của mình vẫn còn rất dài, và biết đâu album sau sẽ mang đến điều gì đó bất ngờ hơn".

Tại buổi chia sẻ Khánh Thy nhiều lần xúc động.

Bố Khánh Thy chia sẻ.

Tại buổi ra mắt, bố của Khánh Thy chia sẻ rằng ông luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ con gái cả về vật chất lẫn tinh thần để cô có thể cháy hết mình với đam mê.

Có thể thấy, so với album đầu tay, Vol.2 thể hiện rõ sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Khánh Thy. Cô không tìm kiếm sự đột phá bằng chiêu trò mà chọn cách đi sâu hơn vào chất giọng và cảm xúc thật – điều làm nên giá trị bền vững mà nhiều nghệ sĩ trẻ thường bỏ qua khi chạy theo xu hướng.

Đặc biệt, toàn bộ 11 ca khúc đều được Khánh Thy đầu tư quay MV – điều hiếm thấy trong thị trường nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Sự đồng bộ giữa âm nhạc và hình ảnh cho thấy thái độ làm nghề nghiêm túc, tôn trọng khán giả và định hướng dài hơi trên con đường nghệ thuật của cô.

Album Khánh Thy Vol.2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số Spotify, Apple Music và YouTube với các định dạng Audio, MV và Booklet.