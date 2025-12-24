Khánh Thi thay đổi ra sao sau 17 năm quen Phan Hiển?

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng khiêu vũ thể thao Phan Hiển đã đăng tải dòng trạng thái đầy xúc động kỷ niệm 3 năm ngày cưới và cột mốc 17 năm gắn bó cùng bà xã Khánh Thi. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự chân thành và hành trình yêu đầy thăng trầm của cặp đôi "vàng" làng Dancesport Việt.

17 năm từ sàn tập đến tổ ấm hạnh phúc

Mở đầu bài chia sẻ, Phan Hiển hóm hỉnh tự nhận mình vẫn "xấu bền vững" trong khi vợ ngày càng nhuận sắc. Tuy nhiên, đằng sau lời đùa vui là sự tri ân sâu sắc dành cho người bạn đời. Anh viết: "Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh từ khi chưa có gì đến khi anh đạt được những thành tựu nhỏ bé".

Phan Hiển tâm tình với vợ trong ngày kỷ niệm ngày cưới (Ảnh chụp màn hình)

Con số 17 năm không chỉ đơn thuần là thời gian, mà là cả một hành trình lột xác. Gặp nhau từ năm 2009 khi Phan Hiển còn là cậu học trò nhỏ, dưới sự dìu dắt của "cô giáo" Khánh Thi, cả hai đã cùng nhau chinh phục hàng loạt đỉnh cao quốc tế. Từ mối quan hệ thầy trò, sự đồng điệu trong tâm hồn và niềm đam mê cháy bỏng với những bước nhảy đã kết nối họ thành một đôi tri kỷ.

Vượt qua bão dư luận bằng sự kiên định

Nhìn vào tổ ấm hiện tại, ít ai quên được giai đoạn bắt đầu đầy sóng gió của họ. Khoảng cách tuổi tác (Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi) từng là tâm điểm của những lời gièm pha và sự ngăn cản từ gia đình. Khánh Thi từng thừa nhận đã có lúc cô muốn buông tay, chọn cách làm mẹ đơn thân vì áp lực quá lớn.

Thế nhưng, chính sự trưởng thành và bản lĩnh của Phan Hiển đã trở thành mỏ neo giữ chặt hạnh phúc. Anh chứng minh tình yêu không nằm ở con số tuổi tác mà ở sự thấu hiểu và trách nhiệm. Sau hơn một thập kỷ chung sống và có với nhau hai con, "đám cưới cổ tích" vào cuối năm 2022 chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho tình yêu bền chặt của họ.

Đám cưới của chuyện tình khiến dân tình xôn xao khi chàng cách nàng 12 tuổi (Ảnh: FBNV)

Hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển càng thêm trọn vẹn với sự xuất hiện của ba thiên thần nhỏ: Kubi (Minh Cường), Anna (Vương Diễm) và Lisa (Thùy Linh). Trong đó, cậu con trai cả Kubi sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và trở thành niềm tự hào lớn của gia đình khi liên tiếp gặt hái những thành công vang dội trên đấu trường quốc tế.

Tổ ấm của Phan Hiển và Khánh Thi (Ảnh: FBNV)

Mới đây nhất, Kubi đã khiến công chúng ngưỡng mộ khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải Syllabus World Championship diễn ra tại Italy. Hình ảnh cậu bé tự tin sải bước trên sàn đấu, kế thừa trọn vẹn thần thái và kỹ thuật của cha mẹ, được coi là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiếp nối thế hệ của "gia đình dancesport". Trong khi đó, bé Anna và em út Lisa cũng thường xuyên khiến khán giả thích thú bởi vẻ ngoài đáng yêu và sự dạn dĩ trước ống kính, hứa hẹn sẽ là những nhân tố tiềm năng trong tương lai.

Trong ngày kỷ niệm, Phan Hiển không mong cầu gì hơn ngoài sức khỏe cho vợ để cô tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở. Dù thú nhận "quên cả ngày kỷ niệm vì quá bận", nhưng cách Phan Hiển nhìn lại chặng đường từ lúc "chưa có gì" đến khi "đạt được thành tựu" đã cho thấy sự trân trọng tuyệt đối dành cho người phụ nữ bên cạnh mình.