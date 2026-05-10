Khánh Thi rơi nước mắt vì bé gái 4 tuổi bị bạo hành: "Mong ở cuộc đời khác, con sẽ được yêu thương trọn vẹn"

Sự việc đau lòng về bé gái ở Hà Nội bị bạo hành mới đây đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ và đau xót. Trong tâm thế của một người mẹ, "nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi đã có những chia sẻ đầy xúc động, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Dù không hề quen biết nạn nhân, Khánh Thi cho biết cô không thể cầm được nước mắt khi nghĩ về những gì em bé đã phải trải qua. Nỗi đau như xát muối vào lòng, cô gửi lời nhắn nhủ muộn màng đến "thiên thần nhỏ": “Chỉ nghĩ tới con thôi... là nước mắt rơi”. Nỗi đau này không chỉ của riêng gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau chung của những người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến một mầm non bị vùi dập.

"Con gái nhỏ à… Cô không quen con, nhưng lại thương con đến vậy. Chỉ nghĩ tới con thôi… là nước mắt rơi.

Con ngủ ngoan nhé, thiên thần nhỏ. Mong ở một cuộc đời khác, con sẽ được yêu thương trọn vẹn", Khánh Thi viết.

Khánh Thi gửi lời vỗ về em bé tội nghiệp. Lời chúc “Con ngủ ngoan nhé” và hy vọng về một “cuộc đời khác, nơi con sẽ được yêu thương trọn vẹn” như một lời cầu nguyện nhân văn không chỉ của Khánh Thy mà của rất nhiều người, mong cho em tìm thấy sự bình yên mà em đã thiếu vắng trong quãng thời gian ngắn ngủi tại thế.

Bài đăng của Khánh Thi nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác và đồng cảm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, cho rằng những vụ việc bạo hành trẻ em cần phải bị lên án mạnh mẽ và có hình phạt thích đáng để không còn "thiên thần" nào phải ra đi trong đớn đau như thế nữa.

Hành động của Khánh Thi không chỉ thể hiện sự đồng cảm của một VĐV nổi tiếng, một nghệ sĩ tài năng đối với các vấn đề xã hội, mà còn góp thêm tiếng nói để thức tỉnh cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.