HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khánh Thi - Phan Hiển "nở mày nở mặt" vì cậu quý tử: Visual đẹp gấp 10 lần bố, khéo giống mẹ, 2 lần vô địch thế giới, có cả "rổ huy chương"

Tú Tú
|

Quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với visual chuẩn “nam thần nhí”, thành tích còn đáng nể hơn.

Mới đây, bé Kubi (tên thật Nguyễn Minh Cường) - con trai đầu lòng của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau loạt ảnh mới khoe thần thái cực cuốn hút. Càng lớn, bé Kubi càng ra dáng “soái ca nhí” với gương mặt sáng, phong cách tự tin và khí chất chuẩn con nhà nghệ thuật.

Đặc biệt, chính Phan Hiển cũng phải hài hước thừa nhận con trai “ăn đứt” mình về ngoại hình. Nam kiện tướng viết đầy tự hào: “Ngoài cái giao diện đẹp gấp chục lần Hiển ra, bạn nhỏ này còn sở hữu khả năng ăn nói khéo léo của mẹ Nguyễn Khánh Thi nữa chứ. Sau này ai chịu cho nổi trời”.

Phan Hiển khoe con trai đẹp gấp 10 lần bố (Ảnh: FBNV)

Dòng chia sẻ nhanh chóng khiến dân mạng thích thú bởi sự lầy lội nhưng cũng đầy tự hào của ông bố nổi tiếng. Nhiều người cho rằng Kubi đúng chuẩn “con nhà nòi” khi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sớm bộc lộ tố chất ngôi sao.

Không dừng lại ở visual gây chú ý, thành tích của quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới là điều khiến nhiều người bất ngờ. Sinh năm 2015, cậu bé là VĐV dancesport nhí nổi tiếng, từng 2 lần liên tiếp vô địch Syllabus World Championship hạng mục Thiếu nhi 1 - Latin vào các năm 2023 và 2024. Mới đây, Kubi cùng bạn nhảy May (tên thật Linh San) tiếp tục giành 2 HCV tại đấu trường Đông Nam Á 2026. Đây là thành quả đáng nể với một vận động viên nhí, người phải theo đuổi lịch tập luyện và thi đấu nghiêm túc từ rất sớm.

Khánh Thi - Phan Hiển tự hào vì loạt thành tích của con trai đầu lòng - bé Kubi đạt được ở độ tuổi thiếu nhi

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport hàng đầu Việt Nam, Kubi được tiếp xúc với sàn nhảy từ nhỏ. Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhiều lần chia sẻ rằng con trai có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn này, luôn chủ động tập luyện và thể hiện sự tự tin khi bước lên sân khấu.

Dân mạng hiện dành nhiều lời khen cho cách nuôi dạy con của cặp đôi kiện tướng. Thay vì tạo áp lực thành tích, Khánh Thi - Phan Hiển thường để con phát triển tự nhiên, vừa học văn hóa vừa theo đuổi đam mê thể thao nghệ thuật. Chính điều đó giúp Kubi ngày càng dạn dĩ, hoạt ngôn và có phong thái nổi bật dù tuổi còn nhỏ.

Kubi thừa hưởng sự khéo léo của mẹ - nữ hoàng dancesport Khánh Thi.Kubi thừa hưởng sự khéo léo của mẹ - nữ hoàng dancesport Khánh Thi.Kubi thừa hưởng sự khéo léo của mẹ - nữ hoàng dancesport Khánh Thi.Kubi thừa hưởng sự khéo léo của mẹ - nữ hoàng dancesport Khánh Thi.

Với ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tốt cùng bảng thành tích ấn tượng, quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển đang được nhiều người dự đoán sẽ còn phát triển hơn nữa trên con đường dancesport và visual chắc chắn “gây bão” hơn nữa trong tương lai.

Tú Tú.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại