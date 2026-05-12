Khánh Thi - Phan Hiển "nở mày nở mặt" vì cậu quý tử: Visual đẹp gấp 10 lần bố, khéo giống mẹ, 2 lần vô địch thế giới, có cả "rổ huy chương"

Mới đây, bé Kubi (tên thật Nguyễn Minh Cường) - con trai đầu lòng của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau loạt ảnh mới khoe thần thái cực cuốn hút. Càng lớn, bé Kubi càng ra dáng “soái ca nhí” với gương mặt sáng, phong cách tự tin và khí chất chuẩn con nhà nghệ thuật.

Đặc biệt, chính Phan Hiển cũng phải hài hước thừa nhận con trai “ăn đứt” mình về ngoại hình. Nam kiện tướng viết đầy tự hào: “Ngoài cái giao diện đẹp gấp chục lần Hiển ra, bạn nhỏ này còn sở hữu khả năng ăn nói khéo léo của mẹ Nguyễn Khánh Thi nữa chứ. Sau này ai chịu cho nổi trời”.

Phan Hiển khoe con trai đẹp gấp 10 lần bố (Ảnh: FBNV)

Dòng chia sẻ nhanh chóng khiến dân mạng thích thú bởi sự lầy lội nhưng cũng đầy tự hào của ông bố nổi tiếng. Nhiều người cho rằng Kubi đúng chuẩn “con nhà nòi” khi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sớm bộc lộ tố chất ngôi sao.

Không dừng lại ở visual gây chú ý, thành tích của quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới là điều khiến nhiều người bất ngờ. Sinh năm 2015, cậu bé là VĐV dancesport nhí nổi tiếng, từng 2 lần liên tiếp vô địch Syllabus World Championship hạng mục Thiếu nhi 1 - Latin vào các năm 2023 và 2024. Mới đây, Kubi cùng bạn nhảy May (tên thật Linh San) tiếp tục giành 2 HCV tại đấu trường Đông Nam Á 2026. Đây là thành quả đáng nể với một vận động viên nhí, người phải theo đuổi lịch tập luyện và thi đấu nghiêm túc từ rất sớm.

Khánh Thi - Phan Hiển tự hào vì loạt thành tích của con trai đầu lòng - bé Kubi đạt được ở độ tuổi thiếu nhi

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport hàng đầu Việt Nam, Kubi được tiếp xúc với sàn nhảy từ nhỏ. Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhiều lần chia sẻ rằng con trai có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn này, luôn chủ động tập luyện và thể hiện sự tự tin khi bước lên sân khấu.