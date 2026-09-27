Khoảnh khắc kiện tướng khiêu vũ thể thao Phan Hiển và Khánh Thi khiêu vũ gây chú ý.

Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong trang phục lộng lẫy kèm dòng trạng thái: "Hôm nay Thi - Hiển có dịp hóa thân thành công chúa và hoàng tử". Giữa không gian sự kiện hoành tráng trang trí tràn ngập hoa tươi và ánh đèn lấp lánh, cặp đôi kiện tướng đã cùng nhau cất những bước nhảy khiêu vũ đầy uyển chuyển, tình tứ và ăn ý. Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc cùng những cái ôm eo, nắm tay nhẹ nhàng của cả hai khiến công chúng liên tưởng đến hình ảnh hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích đời thực.

Nhiều người hâm mộ không ngần ngại để lại dòng bình luận bên dưới video khiêu vũ của cặp đôi:

- Khánh Thi - Phan Hiển nhảy với nhau là ăn ý nhất.

- Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ là thần.

Quả thực, mỗi khi cặp đôi này cùng đứng trên sân khấu khiến ai cũng phải chú ý vì sự ăn ý, đẹp đôi lạ thường. Khánh Thi (sinh năm 1982) và Phan Hiển (sinh năm 1993) từ lâu đã là cặp đôi vàng nổi tiếng và giàu sức ảnh hưởng nhất của làng thể thao Việt Nam. Mối duyên của họ bắt đầu từ quan hệ cô trò, khi Khánh Thi trực tiếp phát hiện và huấn luyện Phan Hiển từ những ngày đầu. Khi trở thành bạn nhảy chính thức từ năm 2009, sự gắn bó trên sàn tập đã giúp tình cảm giữa hai người dần nảy nở.

Khánh Thi và Phan Hiển khi sánh đôi

Trong sự nghiệp, cả hai đã cùng nhau gặt hái vô số thành tích đỉnh cao, mang về hàng loạt tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games và giải đấu quốc tế. Khánh Thi được truyền thông vinh danh là "Nữ hoàng Dancesport", trong khi Phan Hiển khẳng định vị thế kiện tướng hàng đầu.

Dù từng đối mặt với không ít sóng gió và rào cản do khoảng cách 11 tuổi, tình yêu chân thành đã giúp họ vượt qua tất cả. Tháng 12/2022, sau 13 năm đồng hành, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đến nay, tổ ấm nhỏ của cặp đôi đã trọn vẹn hơn bao giờ hết với 3 người con "đủ nếp đủ tẻ": con trai cả Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm và liên tục giành huy chương vàng Dancesport quốc tế. Hai bé gái là Anna Vương Diêm (sinh năm 2018) và bé út Lisa Thùy Linh (sinh tháng 9/2023). Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn song hành điều hành trung tâm đào tạo khiêu vũ nghệ thuật tại TP.HCM, tiếp tục truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ.