HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ "là thần"

Tiên Tiên
|

Khoảnh khắc kiện tướng khiêu vũ thể thao Phan Hiển và Khánh Thi khiêu vũ gây chú ý.

Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong trang phục lộng lẫy kèm dòng trạng thái: "Hôm nay Thi - Hiển có dịp hóa thân thành công chúa và hoàng tử". Giữa không gian sự kiện hoành tráng trang trí tràn ngập hoa tươi và ánh đèn lấp lánh, cặp đôi kiện tướng đã cùng nhau cất những bước nhảy khiêu vũ đầy uyển chuyển, tình tứ và ăn ý. Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc cùng những cái ôm eo, nắm tay nhẹ nhàng của cả hai khiến công chúng liên tưởng đến hình ảnh hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích đời thực.

Nhiều người hâm mộ không ngần ngại để lại dòng bình luận bên dưới video khiêu vũ của cặp đôi:

- Khánh Thi - Phan Hiển nhảy với nhau là ăn ý nhất.

- Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ là thần.

Quả thực, mỗi khi cặp đôi này cùng đứng trên sân khấu khiến ai cũng phải chú ý vì sự ăn ý, đẹp đôi lạ thường. Khánh Thi (sinh năm 1982) và Phan Hiển (sinh năm 1993) từ lâu đã là cặp đôi vàng nổi tiếng và giàu sức ảnh hưởng nhất của làng thể thao Việt Nam. Mối duyên của họ bắt đầu từ quan hệ cô trò, khi Khánh Thi trực tiếp phát hiện và huấn luyện Phan Hiển từ những ngày đầu. Khi trở thành bạn nhảy chính thức từ năm 2009, sự gắn bó trên sàn tập đã giúp tình cảm giữa hai người dần nảy nở.

Khánh Thi và Phan Hiển khi sánh đôi

Trong sự nghiệp, cả hai đã cùng nhau gặt hái vô số thành tích đỉnh cao, mang về hàng loạt tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games và giải đấu quốc tế. Khánh Thi được truyền thông vinh danh là "Nữ hoàng Dancesport", trong khi Phan Hiển khẳng định vị thế kiện tướng hàng đầu.

Dù từng đối mặt với không ít sóng gió và rào cản do khoảng cách 11 tuổi, tình yêu chân thành đã giúp họ vượt qua tất cả. Tháng 12/2022, sau 13 năm đồng hành, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đến nay, tổ ấm nhỏ của cặp đôi đã trọn vẹn hơn bao giờ hết với 3 người con "đủ nếp đủ tẻ": con trai cả Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm và liên tục giành huy chương vàng Dancesport quốc tế. Hai bé gái là Anna Vương Diêm (sinh năm 2018) và bé út Lisa Thùy Linh (sinh tháng 9/2023). Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn song hành điều hành trung tâm đào tạo khiêu vũ nghệ thuật tại TP.HCM, tiếp tục truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ.

Tags

Khánh Thi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại