Khánh Thi: "Không phải cứ là ban tổ chức mà đưa con đi thi là chắc chắn được giải đâu"

Sáng ngày 30/10, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo chính thức công bố Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế Việt Nam 2025 (VIMAF). Liên hoan được tổ chức với quy mô toàn quốc và Đông Nam Á dành cho các nghệ sĩ trẻ.

Liên hoan dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/12/2025 gồm nhiều bộ môn thanh nhạc, piano, guitar, trống, violin, hip hop, ballet, múa đương đại, jazz…

Hội đồng giám khảo đều là những nghệ sĩ uy tín, từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế như: ca nhạc sĩ Thanh Bùi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, nghệ sĩ vilin Lê Minh Hiền…

Được biết sau đêm gala vào tối 13/12, ban tổ chức liên hoan sẽ trao 1 giải vô địch, 1 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải đồng cho những thí sinh xuất sắc nhất.

Tại sự kiện còn có sự xuất hiện của Khánh Thi. Nữ nghệ sĩ là thành viên Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam – đơn vị tổ chức liên hoan này.

Nghệ sĩ Thanh Bùi là một trong các thành viên ban giám khảo của liên hoan.

Khánh Thi nằm trong ban tổ chức.

Khi được hỏi, chị có cho con tham gia liên hoan hay không, Khánh Thi dí dỏm nói: "Hai bé nhà tôi cũng có tí giải thưởng trong nước và quốc tế rồi nhưng 2 bé chắc chắn sẽ tham gia liên hoan này và các bé sẽ là những bé đăng ký đầu tiên.

Không phải là ban tổ chức với nhau, sân nhà với nhau mà đưa con đi thi là chắc chắn được giải đâu. Liên hoan còn có rất nhiều các bạn ở khu vực Đông Nam Á. Bé nhà tôi sẽ tham gia ở hạng mục dành cho Thiếu nhi ở bộ môn hát và vũ đạo".

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport từng tham gia nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng với Phan Hiển. Đến năm 2018, cặp đôi tiếp tục có thêm một bé gái.

Sau 13 năm bên nhau, tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức lễ cưới hoành tráng với sự có mặt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tháng 9/2023, Khánh Thi hạ sinh con thứ 3 ở tuổi 41.