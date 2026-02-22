Khánh Thi: "Chứng kiến họ làm những động tác đó hằng ngày nên không còn cảm giác ghen nữa"

Là cặp đôi đặc biệt của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam, Khánh Thi - Phan Hiển không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận. Trong đó, câu chuyện được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất có lẽ là việc Phan Hiển thường xuyên thi đấu, tương tác thân mật với bạn nhảy nữ trên sân khấu, còn Khánh Thi lại… gần như không ghen. Trước những ý kiến kiểu "thế này mà không lo giữ chồng à?" hay "không ghen mới lạ", Khánh Thi lần đầu nói thẳng quan điểm.

Nữ kiện tướng chia sẻ, nếu không làm nghề, có thể cô cũng sẽ ghen. Bởi khi chỉ nhìn những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu mà không hiểu quá trình phía sau, cảm giác ghen tuông là điều rất dễ xảy ra. Nhưng ở vị trí của một huấn luyện viên, cô là người trực tiếp xây dựng bài nhảy, thiết kế tổ hợp động tác, theo sát từng buổi tập. Việc đúng hay sai, thể hiện ra sao đều nằm trong sự kiểm soát chuyên môn của cô.

Khánh Thi nói về những bàn tán về chuyện ghen tuông

Khánh Thi chia sẻ: "Nếu không làm nghề, chắc chắn Thi sẽ ghen. Bởi khi chỉ nhìn những khoảnh khắc thăng hoa của ông xã và bạn nhảy trên sân khấu mà không hiểu quá trình phía sau, rất dễ nảy sinh cảm giác ghen tuông. Nhưng mình là huấn luyện viên. Hàng ngày Thi chứng kiến họ tập luyện vất vả ra sao để thực hiện từng động tác, việc làm đúng hay sai là do mình đồng ý hay không nên mình bị mất cảm giác ghen đó rồi.

Khi Thi là người hợp tác cùng Hiển và Hương, đưa ra những tuyến động tác, tổ hợp và ý tưởng là do mình hình thành nên, mình thiết kế cái đó thì làm sao mình có thể đi ghen được. Một bài nhảy đẹp là do Thi mong muốn như thế, thậm chí cảm xúc mà cả hai thể hiện đôi khi còn chưa đạt đối với mình.

Mọi người hay nói Thi 'giao trứng cho ác', nhưng họ không hiểu tính chất nghề nghiệp. Từ trước đến nay, Thi thay đổi nhiều bạn nhảy cho Hiển chỉ vì muốn anh có một người bạn nhảy hoàn hảo, ăn ý. Và dù đổi với bạn nào cũng vậy, vì đây là môn nhảy đôi, trong thể thao gọi là đồng đội. Mọi người hay nhầm lẫn giữa nghệ sĩ dễ nảy sinh tình cảm. Không phải, chúng tôi là những vận động viên thể thao đi thi đấu lấy thành tích, nó không có yếu tố tạo ra cảm xúc để yêu đương. Làm động tác không chính xác có thể bị ngã, chệch khớp hay sai kỹ thuật là bị trừ điểm rồi, nó khác nhiều với việc thăng hoa cảm xúc lắm".

Khánh Thi cho biết với cương vị là huấn luyện viên, là người hướng dẫn động tác tình cảm cho Phan Hiển thì cảm giác ghen tuông hoàn toàn không có. Ảnh: Nghĩa Lê

Khánh Thi cũng cho rằng nhiều người nhầm lẫn giữa nghệ sĩ và vận động viên. Khiêu vũ thể thao là môn thi đấu đồng đội, lấy thành tích làm mục tiêu. Một động tác sai có thể bị trừ điểm, chấn thương hoặc ảnh hưởng kết quả. Những tương tác tưởng như tình cảm thực chất là kỹ thuật được tính toán kỹ lưỡng.

Về phía Phan Hiển, anh chia sẻ ngày nào anh cũng lặp lại động tác hàng trăm lần để đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ. Khi đã tập luyện đến mức phản xạ, cảm xúc cá nhân gần như không còn chỗ để xen vào.

"Hiển nghĩ mọi người cần hiểu rằng với mỗi một vận động viên đỉnh cao và chuyên nghiệp thì mỗi động tác, mỗi lần chạm vào bạn nhảy đều được tính toán rất cẩn thận. Ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại một động tác hàng trăm lần để đảm bảo độ chính xác, tính thẩm mỹ và tạo ra chuyển động có cảm xúc nhất cho người xem. Để có một bài nhảy đẹp thì các vận động viên đã tập luyện rất lâu, và khi một động tác được lặp lại quá nhiều thì gần như người thực hiện không còn cảm xúc với điều đó, họ chỉ quan tâm nó đã đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả nhất chưa. Và khi nhảy đôi, bạn còn phải tính toán để không va vào những cặp vận động viên khác. Mọi người cứ hình dung rằng ai cũng phải tập trung cho quá nhiều thứ thì lấy đâu chỗ trống để nhét cảm xúc vào nữa", Phan Hiển nói.