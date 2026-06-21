Khánh Linh "Cô Em Trendy" đang hot rần rần là ai?

Một bài đăng quảng cáo từ 4 năm trước bất ngờ bị "đào lại" giữa tâm điểm đại án hợp đồng kỳ nghỉ, khiến Cô Em Trendy trở thành chủ đề được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Từ một fashionista đình đám với hình ảnh sang trọng và cuộc sống đáng ngưỡng mộ, Khánh Linh (Cô Em Trendy) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bài đăng quảng bá thẻ du lịch từ nhiều năm trước bị "đào lại" giữa lúc nổ ra lùm xùm đại án “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Làn sóng bàn luận bùng lên sau khi Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Trong danh sách 27 doanh nghiệp bị điều tra xuất hiện tên Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay. Đây cũng chính là đơn vị từng hợp tác với Khánh Linh trong một chiến dịch quảng bá sản phẩm vào năm 2022.

Bài đăng quảng cáo cho công ty Crystal Bay Group trước khi nổ ra lùm xùm “hợp đồng kỳ nghỉ” của Khánh Linh bất ngờ bị đào lại và chia sẻ rộng rãi (Ảnh: Threads)

Sự việc nhanh chóng khiến nhiều người tò mò về Khánh Linh, gương mặt quen thuộc trong giới thời trang và lifestyle Việt Nam. Sinh năm 1995, cô là một trong những fashionista thế hệ mới xây dựng thành công thương hiệu cá nhân, sở hữu lượng người theo dõi lớn và sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội.

Khánh Linh bắt đầu được công chúng chú ý từ giai đoạn 2017-2018 khi liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, sự kiện thời trang danh tiếng trong và ngoài nước. Với vẻ ngoài thanh lịch, gu thẩm mỹ hiện đại cùng khả năng bắt nhịp xu hướng nhanh chóng, cô nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trong cộng đồng yêu thời trang.

Biệt danh "Cô Em Trendy" xuất phát từ tài khoản mạng xã hội được Khánh Linh sử dụng từ những ngày đầu theo đuổi con đường sáng tạo nội dung. Theo thời gian, cái tên này không chỉ trở thành dấu ấn cá nhân mà còn là một "thương hiệu" gắn liền với hình ảnh của cô. Từ một fashion blogger chia sẻ cách phối đồ và làm đẹp, Khánh Linh dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực du lịch, phong cách sống, kinh doanh và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế.

Khánh Linh là fashionista đình đám

Một trong những yếu tố giúp Khánh Linh duy trì sức hút suốt nhiều năm là khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân rõ nét và nhất quán. Không bó hẹp trong một phong cách cố định, cô liên tục làm mới mình với nhiều hình tượng khác nhau, từ thanh lịch, nữ tính đến cá tính, thời thượng tạo dấu ấn riêng, trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích và giới thời trang đánh giá cao.

Sức ảnh hưởng ngày càng lớn trên mạng xã hội đã đưa Khánh Linh trở thành đối tác của nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp, trang sức, du lịch và phong cách sống.

Cô thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông với vai trò đại sứ, người đại diện hình ảnh hoặc KOL cho các nhãn hàng lớn

Bởi vậy, việc Khánh Linh góp mặt trong chiến dịch quảng bá thẻ du lịch của Crystal Bay vào năm 2022 khi đó không phải điều quá bất ngờ. Với hình ảnh gắn liền cùng những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, nữ fashionista được lựa chọn làm gương mặt truyền thông cho sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng được giới thiệu là mang đến nhiều đặc quyền lưu trú và ưu đãi dành cho khách hàng.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi vụ án liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ bị phanh phui. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhiều đối tượng đã sử dụng các hình thức tiếp thị, tư vấn và cam kết về lợi nhuận, khả năng chuyển nhượng hoặc giá trị đầu tư không đúng thực tế nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng. Không ít người cao tuổi đã trở thành nạn nhân sau khi tin vào những lời quảng bá hấp dẫn và bỏ ra số tiền lớn để tham gia.

Ngay sau khi thông tin về vụ án liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ được công bố, bài đăng quảng bá sản phẩm của Khánh Linh từ năm 2022 nhanh chóng bị cư dân mạng "đào lại" và lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng. Điều này kéo theo hàng loạt tranh luận về trách nhiệm của người nổi tiếng khi tham gia quảng bá các sản phẩm, dịch vụ có giá trị lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng các KOL, influencer hay người nổi tiếng cần có trách nhiệm thẩm định kỹ hơn trước khi nhận lời quảng cáo, bởi sức ảnh hưởng của họ có thể tác động trực tiếp đến quyết định xuống tiền của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm cho rằng việc từng xuất hiện trong một chiến dịch quảng bá không đồng nghĩa với việc người nổi tiếng biết hoặc tham gia vào các hành vi sai phạm của doanh nghiệp.

Trước những tranh cãi này, Fanpage "Văn học Công an" đã có bài phân tích thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, đơn vị này cho rằng nhiều người đang có suy nghĩ cứ xuất hiện trong quảng cáo thì phải chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, vấn đề không đơn giản như vậy.

Chia sẻ được đăng tải trên Fanpage Văn học Công an

Theo chia sẻ, việc một nghệ sĩ, KOL hay người có sức ảnh hưởng làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm chưa phải căn cứ để xác định họ có liên quan đến hành vi phạm tội. Trách nhiệm pháp lý chỉ được đặt ra nếu cơ quan điều tra chứng minh được người quảng cáo biết rõ bản chất gian dối của sản phẩm nhưng vẫn tham gia quảng bá, kêu gọi khách hàng tham gia hoặc hưởng lợi từ hoạt động đó.

Ngược lại, trong trường hợp người nổi tiếng chỉ thực hiện hợp đồng quảng cáo thông thường, không biết và không có cơ sở để biết doanh nghiệp có hành vi vi phạm thì việc xem xét trách nhiệm sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra cũng như các quy định pháp luật liên quan. Nói cách khác, yếu tố quan trọng không nằm ở việc ai xuất hiện trong quảng cáo, mà là người đó biết gì, tham gia ở mức độ nào và có hưởng lợi từ hành vi sai phạm hay không.

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng mọi kết luận về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào đều phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, thay vì dựa trên một hình ảnh quảng cáo hay những suy đoán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm pháp lý, câu chuyện còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm đối với niềm tin của công chúng. Với những người xây dựng sự nghiệp dựa trên uy tín cá nhân và sức ảnh hưởng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở các hợp đồng quảng cáo mà còn ở niềm tin của hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Chính vì thế, trong nhiều trường hợp, áp lực từ dư luận và sự đánh giá của công chúng có thể trở thành thử thách lớn không kém bất kỳ phán quyết pháp lý nào.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.