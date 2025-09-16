Ông Nguyễn Khắc được bầu vào làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16-9, tại kỳ họp thứ 2 khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Nam.

Ông Trần Quốc Nam trước đó có đơn thôi công tác theo nguyện vọng cá nhân.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn. Đồng thời, tiến hành bầu ông Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay cho ông Trần Quốc Nam.

Kết quả 72/72 đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa dự kỳ họp bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19-4-1970, quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Nguyễn Khắc Toàn từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 3-2020, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6-2021 đến tháng 6-2025, ông Toàn giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 1-7-2025 đến nay, ông Toàn giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận.