Khánh Hà đón tuổi 72 cùng chồng kém 13 tuổi tại biệt thự ở Mỹ, bạn thân nói một câu

Mới đây, MC Khánh Hoàng đã chia sẻ clip quay lại cảnh anh đi dự tiệc sinh nhật danh ca Khánh Hà tròn 72 tuổi tại Mỹ.

Một góc biệt thự Khánh Hà

Khán giả không khỏi choáng ngợp không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến căn biệt thự tại Mỹ của Khánh Hà cùng chồng kém 13 tuổi là ca sĩ Tô Chấn Phong.

Căn biệt thự rộng lớn và bề thế, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải nhìn thanh lịch, tối giản nhưng không kém phần sang trọng, cửa kính bao khắp nhà lấy ánh sáng tự nhiên trực tiếp nên vô cùng thoáng mát. Từ ngoài cổng vào nhà bước qua một khu vườn được cắt tỉa ngăn nắp.

Dù là biệt thự theo phong cách Tây ở Mỹ nhưng danh ca Khánh Hà vẫn bài trí đậm chất Á Đông truyền thống. Ngay ở cửa vào là ba bức tượng Phúc Lộc Thọ đậm chất phong thủy phương Đông.

Ở phòng khách là bức ảnh danh ca Khánh Hà rất to được treo chính giữa, cho thấy chồng nữ danh ca rất tôn trọng vợ. Anh nói: “Happy birth day bà xã. The best wife ever”, như một lời khẳng định tình cảm của mình.

Khánh Hà hết mình cùng chồng

Đi qua phòng khách là một gian bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nơi Khánh Hà thường nấu nướng cho chồng. Nữ danh ca tiết lộ, chồng rất thích ăn đồ cô nấu và thường chỉ ăn ở nhà, bản thân cô cũng nấu được nhiều món theo khẩu vị của chồng.

Có mặt tại tiệc sinh nhật, một người bạn thân của Khánh Hà tiết lộ: “Có một khía cạnh ít ai biết là Khánh Hà nấu ăn rất ngon, đặc biệt các món miền Bắc mà cô học được từ mẹ. Khánh Hà không chỉ hát hay mà còn rất chịu chơi, xả láng, tài sắc vẹn toàn”.

Trong tiệc sinh nhật, gian bếp càng rộn ràng, chật ních khách khứa đứng ăn uống, bày biện đồ ăn.

Là một danh ca lớn nên rất đông bạn bè đến dự tiệc sinh nhật Khánh Hà, cho thấy cô sống tốt, hòa đồng nên được nhiều người yêu thương.

Biệt thự của Khánh Hà có một khu vườn khá rộng phía sau, nơi cô dùng để đãi tiệc ngoài trời mỗi khi có khách. Ước tính, sân vườn này có thể chứa được hàng trăm khách và trong buổi tiệc sinh nhật thì đầy ắp tiếng cười từ bạn bè, người thân.

Khánh Hà dù đã ở tuổi 72 nhưng vẫn rất trẻ trung, thanh niên tính. Cô chia sẻ bản thân luôn không ngừng đổi mới về diện mạo, phục trang mỗi ngày và đam mê tập thể dục thể thao tới mức mưa bão cũng tới phòng gym. Nhờ đó, cô vẫn giữ được cơ thể săn chắc, gọn gàng. Trong tiệc sinh nhật, Khánh Hà ăn diện nổi bật và quẩy hết mình.