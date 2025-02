Khánh An giành ngôi á quân Solo cùng Bolero 2024.

Á quân Solo cùng Bolero 2024 Khánh An có 12 năm liền là học sinh xuất sắc của lớp chuyên. Về thành tích nghệ thuật cô từng lọt top 10 của Thần tượng Tương lai 2017; Huy chương Vàng giải đơn ca Măng non Thiếu nhi Thủ Đô Hè 2017; Giải A đơn ca nữ trong Liên hoan múa tập thể và ca khúc măng non thiếu nhi Thủ đô hè 2018; Huy chương Vàng dancesport giải mở rộng 2018; Á quân Giọng hát Việt nhí 2019