Khẳng định hình mẫu smartphone "quốc dân", Redmi Note 13 Series xuất sắc giành giải thưởng Thiết bị công nghệ đáng mua với giá hợp lý

Tại Better Choice Awards 2024, Xiaomi Redmi Note 13 Series đã xuất sắc giành giải thưởng Thiết bị công nghệ đáng mua với giá hợp lý, khẳng định vị thế là mẫu điện thoại "quốc dân" mới, đặc biệt được yêu thích bởi giới trẻ Việt Nam. Chiếc máy này đã giành được đến 10.856 phiếu bầu do người dùng bình chọn, hơn gần 3.000 phiếu so với sản phẩm ở vị trí thứ 2 cho thấy được sự tin yêu của người dùng vào một sản phẩm có chất lượng.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thời thượng, hiệu năng mạnh mẽ và giá cả phải chăng, Redmi Note 13 Series tiếp tục chinh phục trái tim của người tiêu dùng, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một thiết bị tầm trung chất lượng cao.

Phát biểu tại Gala trao giải, ông Huỳnh Công Hậu - đại diện thương hiệu Xiaomi chia sẻ: "Tại Xiaomi chúng tôi tin rằng công nghệ cho tất cả mọi người. Đó là lý do để Xiaomi luôn mang đến cho người dùng những sản phẩm đột phá về mặt công nghệ, hấp dẫn bởi tính năng nhưng sở hữu mức giá dễ tiếp cận. Và Redmi Note 13 Series chính là kết quả của hành trình đó".

Thiết kế trẻ trung, hiệu năng ổn định

Redmi Note 13 gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế khung viền kim loại vuông vức cùng mặt lưng bóng bẩy, mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung. Đặc biệt, với ba màu sắc nổi bật, sản phẩm giúp người dùng dễ dàng thể hiện cá tính riêng. Màn hình AMOLED 120Hz siêu mượt không chỉ nâng cao trải nghiệm giải trí mà còn tạo cảm giác sống động, sắc nét khi xem phim, chơi game hay lướt web.

Sở hữu con chip Snapdragon 685, Redmi Note 13 mang lại hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ công việc hàng ngày đến giải trí như chơi game, lướt web hay chỉnh sửa video. Đối với những người trẻ ưa thích sự đa năng nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế, Redmi Note 13 là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

Camera 108MP ấn tượng

Một trong những điểm nổi bật nhất của Redmi Note 13 là camera chính 108MP. Với khả năng chụp ảnh sắc nét, chi tiết rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, chiếc điện thoại này đã vượt xa mong đợi của người dùng trong phân khúc tầm trung. Đây là tính năng mà thường chỉ có trên các mẫu smartphone cao cấp, nhưng Redmi Note 13 đã mang lại với mức giá hơn 4 triệu đồng, tạo nên một sản phẩm "ngon - bổ - rẻ" hoàn hảo.

Phiên bản nâng cấp Redmi Note 13 Pro 5G

Không chỉ dừng lại ở phiên bản cơ bản, Redmi Note 13 Pro 5G cũng là một lựa chọn sáng giá với màn hình AMOLED 120Hz, chip Snapdragon 7s Gen 2 mạnh mẽ cùng hỗ trợ kết nối 5G. Đặc biệt, camera chính 200MP vượt trội trong phân khúc giá, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng cao như trên các dòng flagship. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 9,5 triệu đồng, Redmi Note 13 Pro 5G vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng trẻ tìm kiếm một thiết bị mạnh mẽ với thiết kế hiện đại.

Giá trị vượt trội, đáng mua trong phân khúc

Với mức giá khởi điểm hơn 4 triệu đồng cho Redmi Note 13 và khoảng 9,5 triệu đồng cho Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi đã mang đến một dòng sản phẩm có giá trị vượt trội so với chi phí bỏ ra. Đây chính là lý do giúp Redmi Note 13 Series trở thành "smartphone quốc dân", không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mà còn vượt qua mong đợi với những tính năng cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ.

Nhờ những yếu tố này, Xiaomi Redmi Note 13 Series đã xứng đáng được vinh danh tại hạng mục Thiết bị công nghệ đáng mua với giá hợp lý tại Better Choice Awards 2024, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tầm trung và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người trẻ Việt Nam.