Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Công điện yêu cầu: Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn diện rộng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai (ƯPSCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Đối với khu vực trên biển:

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ; tổ chức rà soát số lượng tàu thuyền đang di chuyển trong vùng nguy hiểm do ATNĐ trên Biển Đông để hướng dẫn phòng tránh.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ, kể cả tàu vận tải, du lịch; các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra;

kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo; chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các cầu vượt biển, khách du lịch trên các đảo nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ.

Tùy theo diễn biến ATNĐ, chủ động cấm biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực ven biển và đồng bằng:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, mưa lũ; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, ven sông, suối;

Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chống úng ngập; bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, hầm lò, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao, bãi thải khai thác khoáng sản; bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê bị sự cố, đang thi công;

đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với khu vực miền núi:

Rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động cảnh báo, sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian qua.

Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và việc vận hành các hồ thủy điện nhỏ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định.

Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.