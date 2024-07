Như Tiền Phong đã đưa tin, do mưa to, kéo dài nên tại sườn đồi bên trái tuyến đường ĐT.237, thuộc thôn Còn Chè, xã Tam Gia xuất hiện các vết nứt tại sườn đồi , hình thành cung trượt đất, phạm vi cung trượt dài khoảng 120m song song với đường giao thông, chiều dài các vết nứt không đồng đều, không thành dải, mà chia thành 3 cấp, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 500m.

Khu vực nguy cơ sạt lở đất ở thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình.

Lực lượng chức năng địa phương phủ bạt chống thấm nước xuống những vị trí nguy hiểm.

Trước tình hình trên, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN &PTNT) tỉnh do ông Hoàng Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chủ động ứng phó với Bão số 2 và mưa lũ tại xã Tam Gia. Theo báo cáo của UBND xã Tam Gia, địa phương đã chỉ đạo dân quân thực hiện công tác khơi thông, vét rãnh nước phía trên của những vết nứt để dẫn nước, phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đôn đốc nhà thi công thực hiện phủ bạt đen để chống ngấm nước trực tiếp xuống những vết nứt, đến nay đã có bản xong để giảm bớt nguy cơ…

.Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh yêu cầu địa phương rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Phổ biến, tuyên truyền, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao…

Tỉnh Lạng Sơn cử nhiều đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo chống sạt lở đất. Ảnh: Duy Chiến

Chính quyền và ngành chức năng hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở an toàn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Tuấn Đông , Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết, huyện đã triển khai đầy đủ các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân khu vực nguy cơ cao sạt lở cách xử lý, ứng phó khi thiên tai xảy ra. Huy động ô tô, máy xúc, nhu yếu phẩm, thành lập đội xung kích và chuẩn bị đủ số thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu. Chỉ đạo UBND xã Tam Gia, cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết, nhất là cập nhật tình hình thông tin hàng ngày qua điện thoại, zalo, phương tiện thông tin đại chúng... để tiếp nhận thông tin 2 chiều và hướng dẫn người dân xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân.

“Chúng tôi đã khẩn trương hỗ trợ di dời, sơ tán người và tài sản 8 hộ gia đình đến nhà người thân tại các vị trí an toàn. Bên cạnh đó, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình. Bố trí lực lượng trực gác tại vị trí an toàn gần với khu vực khả năng cao sạt lở để nắm tình hình, diễn biến sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương xử lý các vết nứt lớn, rải màng chống thấm phủ qua các vết nứt và ghim đầu màng chống thấm xuống đất, hạn chế tối đa nước chảy vào vết nứt gây phát triển vết nứt…”, ông Trịnh Tuấn Đông chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hai ngày nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lác đác có mưa nhỏ nên ở khu vực xã Tam Gia các sự cố nguy cơ sạt lở đất đã được khống chế và hiện tại không có điều bất thường xảy ra.