Khẩn trương sắp xếp, hoàn thành chuyển giao nguyên trạng trạm y tế về UBND xã trước 1/1/2026

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh việc sắp xếp, chuyển giao các đơn vị sự nghiệp y tế về xã, phường là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Ảnh: Bích Nhàn

Khẩn trương sắp xếp, chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp y tế về UBND cấp xã

Tại buổi làm việc về tiến độ sắp xếp, chuyển giao các đơn vị sự nghiệp y tế về quản lý tại xã, phường, tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương triển khai chuyển giao nguyên trạng trạm y tế, điểm trạm về UBND xã, phường quản lý.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên, Sở Y tế đã triển khai thực hiện trên phạm vi toàn bộ 22 trung tâm y tế khu vực và 95 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

Giai đoạn 1 , ngành y tế sẽ chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất và nhân lực hiện có của các trạm y tế, điểm trạm về UBND xã, phường quản lý.

Đối với 22 trung tâm y tế khu vực, Sở Y tế sẽ chuyển toàn bộ nhân lực làm công tác về: dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác bảo trợ và một phần nhân lực làm công tác kiểm soát bệnh tật (hệ dự phòng), kế toán… để bố trí về trạm.

Thời gian hoàn thành chuyển giao trạm y tế cấp xã về UBND xã, phường quản lý trước ngày 1/1/2026.

Giai đoạn 2 , Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng đề án tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, trung tâm y tế khu vực và các xã, phường đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến cơ chế tài chính, nhân sự, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở, cũng như việc chuyển giao một phần chức năng của trung tâm y tế khu vực về xã, phường đối với các đơn vị không thuộc diện giải thể.

Thành lập tổ công tác, thiết lập đường dây nóng thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế về xã, phường

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Việc sắp xếp, chuyển giao các đơn vị sự nghiệp y tế về xã, phường là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Do đó, UBND tỉnh thống nhất thành lập tổ công tác thực hiện đề án ngay trong ngày 18/12 do Sở Y tế chủ trì, với sự tham gia của Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của trung tâm y tế khu vực và hỗ trợ, hướng dẫn các xã, phường trong quá trình vận hành trạm y tế, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gỡ vướng cho các trạm y tế đang xây dựng, sửa chữa nằm trong khu vực quy hoạch, đảm bảo quy mô hoạt động sau sắp xếp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Y tế tổng hợp các điều kiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với các trạm y tế có cơ sở vật chất đang xây dựng, sửa chữa nằm trong khu vực quy hoạch, nhằm bảo đảm quy mô, diện tích phù hợp cho hoạt động sau khi sắp xếp.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế cần thống kê số lượng người lao động tại các trung tâm y tế khu vực, bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp;

Phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp và vị trí việc làm, hoàn thành trước ngày 31/12/2025./.



