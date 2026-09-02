Khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị việc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị của báo chí về việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8948/VPCP-CN, ngày 01/9/2026, gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Trong đó có nội dung về thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

Khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị về xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn

Văn bản nêu rõ: Trong các ngày 28 và 29/8/2026, Báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc".

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn, trong đó:

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tại nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết;

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: vành đai 2,5, vành đai 3,5 thành phố Hà Nội, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe;

Phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, triển khai, thực hiện.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin việc xử lý xe cố tình không giữ khoảng cách an toàn

Ngày 31/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền, xử lý lái xe không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến đường cao tốc, Cục nhận thấy đa phần lái xe tham gia giao thông trên tuyến bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Cục CSGT đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện (có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách).

Đồng thời, Cục CSGT xác định lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính, để mỗi lái xe coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường.

Cục CSGT cho biết đã thực hiện việc ghi hình về hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước tại các đoạn đường được bố trí biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định.

Những hình ảnh này sẽ được thực hiện trong giáo dục cá biệt và giáo dục chung nhằm nâng cao ý thức người lái xe.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm được quy định nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải) thì lực lượng cảnh sát giao thông mới xử lý.

Trước đó, Cục CSGT ra thông báo bắt đầu từ ngày 27/8/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Các mức xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Còn theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm) là từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.