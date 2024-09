Khẩn trương điều tra đám cháy nhà xưởng làm 1 người tử vong ở Hà Nội

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h34 phút cùng ngày (28/9), tại khu nhà xưởng ở Đội 12, khu Chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Ngay khi phát hiện vụ việc, các lực lượng công an xã Dương Liễu cùng người dân đang triển khai chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục triển khai đội hình chữa cháy.

Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 2, (Công an thành phố Hà Nội) Công an huyện Đan Phượng, Công an các xã Dương Liễu, Sơn Đồng, Cát Quế, Minh Khai, Đắc Sở, Yên Sở, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức cũng nhanh chóng chi viện.

Hiện trường vụ việc.

Nhờ nỗ lực của các lực lượng, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 6h18 phút cùng ngày.

Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất do ông Nguyễn Phi S. (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ đầu tư, hiện đang cho 3 đơn vị thuê làm xưởng sản xuất gồm là Phí Công Q., Nguyễn Đình S., Tạ Văn Tư. (cùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) và 1 nhà xưởng của ông Nguyễn Phi S. tự sản xuất.

Vụ cháy đã khiến 1 người tử vong là Bùi Văn X. (sinh năm 1998, ở huyện Yên Thủy, Hòa Bình). Thiệt hại về tài sản: Cháy một phần nhà xưởng tái chế nhựa khoảng 500m2 của ông Phí Công Q. và một phần xưởng giặt là của ông Tạ Văn T. với diện tích khoảng 100m2.

Hiện lực lượng chức năng, Công an huyện Hoài Đức đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.