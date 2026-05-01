HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khẩn trương điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Hải Đường- Phúc Nguyên |

Trong 2 ngày liên tiếp, trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn quan địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 2 vụ cháy ô tô.

Trưa 1-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân 2 vụ cháy xảy ra trong 2 ngày liên tiếp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương vào sáng 1-5

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 1-5, một chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TPHCM.

Điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương ngày 1 - 5 - 2026 - Ảnh 1.

Ô tô khách giường nằm cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khi vừa đến đoạn Km 36+600 thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì tài xế phát hiện lửa bốc lên từ phía sau xe nên lập tức tấp xe vào làn dừng khẩn cấp để hành khách rời khỏi xe an toàn.

Tài xế cùng nhiều người khẩn trương dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ thân xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc và Đội CSGT tuần tra cao tốc số 7 có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và điều tiết giao thông.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30-4, một ô tô 7 chỗ ngồi do ông H.T.N. điều khiển chở theo vợ và con lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến đoạn Km43+500 thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì xe bất ngờ bốc cháy.

Điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương ngày 1 - 5 - 2026 - Ảnh 2.

Vụ cháy trên đưởng cao tốc TPHCM - Trung Lương vào rạng sáng 30-4

Phát hiện vụ việc, ông H. dừng xe cùng vợ và con mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Do lửa bén nhanh nên ô tô nhanh chóng bị lửa bao trùm và cháy hoàn toàn

Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

cao tốc TPHCM - Trung Lương

đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Đội CSGT tuần tra cao tốc số 7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại