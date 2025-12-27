Sáng 27-12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu 5 người trong vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Trong đó, 4 người được xác định đã tử vong gồm anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990), chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021). Người nhà đã xin đưa thi thể các nạn nhân về để lo hậu sự.

Riêng bé trai út (26 ngày tuổi, con anh D.) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và mông, với diện tích 8%. Bé được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến 6 giờ cùng ngày, cháu bé được tiên lượng bệnh nặng cần theo dõi sát.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận, cấp cứu 1 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ đám cháy là anh D.H.Đ. (SN 1996) trong tình trạng khó thở, thở rít. Bệnh nhân đang được theo dõi ngộ độc khí.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, căn nhà của anh D. vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước. Khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bắt nguồn từ phía trước căn nhà rồi bùng cháy dữ dội. Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh đã đập cửa cứu người nhưng cửa cuốn và căn nhà khóa trong nên không hiệu quả.

Lực lượng chức năng và người dân đã đập bức tường phía sau đưa 5 nạn nhân ra ngoài nhưng 4 người đã tử vong, chủ yếu do ngạt khí.

Riêng cháu bé 1 tháng tuổi thời điểm phát hiện được người cha ôm vào lòng nên thoát chết.