Khan hiếm khí gas vì xung đột Trung Đông, nhiều bếp ăn tại một nước châu Á ngừng phục vụ thức ăn, đồ uống nóng

Tại các nhà bếp trên khắp Ấn Độ, thức ăn và đồ uống nóng, thậm chí cả trà, đang dần biến mất khỏi thực đơn. Thay vào đó, chúng được thay bằng thức ăn nhanh và nước chanh do cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông gây ra tình trạng thiếu hụt khí gas nấu ăn trên toàn quốc.

Các đầu bếp cũng đang chuyển sang chế biến những món ăn đơn giản hơn, sử dụng ít nhiên liệu hơn để tiết kiệm nguồn dự trữ khí hóa lỏng dầu mỏ (LPG), loại gas thường dùng trong nấu nướng.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung diễn ra sau khi hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz và vùng Vịnh bị đình trệ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran. Điều này làm tăng chi phí năng lượng và vận tải, đồng thời ảnh hưởng đến sản lượng dầu khí của các nhà sản xuất ở Trung Đông.

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ 2 thế giới, đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng, nhưng các nhà ăn và ký túc xá cho biết nguồn cung vẫn khan hiếm, buộc họ phải nhanh chóng thay đổi thực đơn. Ngoài ra, các nhà máy cũng đang cắt giảm thực đơn cho công nhân.

Một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở bang Gujarat đã loại bỏ đồ chiên rán trong căng tin, thay trà bằng nước chanh và súp nóng bằng sữa bơ hoặc sữa chua.

Tại bang Tamil Nadu, một hiệp hội sinh viên nội trú đã đề nghị mọi người tạm ngừng pha trà, cà phê và nướng bánh mì dẹt.

Một hiệp hội cho biết nhà ăn đã tạm thời loại bỏ một số món ăn tốn gas. Thực đơn cũ sẽ quay trở lại khi nguồn cung ổn định.

“Các nhà trọ của chúng tôi còn dự trữ gas cho khoảng 4-5 ngày. Nếu họ nấu những món ăn tốn ít gas, họ có thể kéo dài thời gian sử dụng bình gas thêm 2 ngày nữa”, ông Arunkumar DT, chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Chủ nhà trọ Bengaluru cho biết.

Karan Taurani, một nhà phân tích tại Elara Securities, cho biết việc thiếu nhiên liệu nấu ăn có thể buộc các nhà hàng phải giảm công suất và ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng trên các nền tảng giao đồ ăn.

Ông Taurani cho biết, khách hàng có thể chuyển sang các chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh vốn sử dụng lò nướng và nồi chiên điện.

Ngày 11/3, Ấn Độ kêu gọi người tiêu dùng không nên hoảng loạn về nguồn cung khí gas và tiết kiệm năng lượng khi cần. Ngoài yêu cầu các nhà máy lọc dầu tối đa hóa sản lượng khí gas, chính phủ cũng giảm nguồn cung khí gas cho ngành công nghiệp để tránh tình trạng thiếu hụt. Khoảng 333 triệu hộ gia đình tại Ấn Độ đang sử dụng khí gas sinh hoạt.

Bà Sujata Sharma, thư ký liên bộ thuộc Bộ Dầu khí liên bang, cho biết các biện pháp của chính phủ đã giúp tăng sản lượng khí LPG trong nước lên 25%.

Năm ngoái, Ấn Độ tiêu thụ 33,15 triệu tấn khí gas dùng để nấu ăn, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60%. Khoảng 90% lượng khí đốt nhập khẩu này đến từ Trung Đông.

