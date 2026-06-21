Khán giả Việt Nam đón xem miễn phí mùa 2 loạt phim Esports World Cup: Level Up từ ngày 26/06

Đây được xem là bước đệm tinh thần quan trọng khi thể thao điện tử Việt Nam đang hướng tới Esports World Cup 2026.

Mùa thứ hai của loạt phim tài liệu đình đám "Esports World Cup: Level Up" sẽ chính thức trở lại vào ngày 26/6 tới đây.

Toàn bộ 5 tập phim sẽ được phát hành trọn gói trong cùng một ngày, độc quyền trên nền tảng Prime Video và được phổ biến qua YouTube dành riêng cho khán giả Việt Nam.

Được nhào nặn bởi đạo diễn từng đoạt giải Emmy R.J. Cutler và sản xuất bởi hãng phim uy tín This Machine thuộc Sony Pictures Television, tác phẩm mang phong cách tài liệu quan sát thực tế này hứa hẹn sẽ đưa công chúng đi sâu vào thế giới hậu trường đầy khốc liệt của giải đấu thể thao điện tử lớn nhất hành tinh.

Lấy bối cảnh cuộc đua giành quỹ tiền thưởng kỷ lục 70 triệu USD tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, bộ phim không chỉ tái hiện các khoảnh khắc tranh tài nảy lửa kéo dài suốt bảy tuần mà còn khắc họa chân thực những hy sinh, áp lực và câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc của các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Khán giả sẽ được chứng kiến một Magnus Carlsen vĩ đại đối mặt với sự cô độc trên đỉnh vinh quang cờ vua truyền thống trước khi bước sang thế giới esports; hành trình kiên cường của cựu diễn viên Boaster để trở thành ngôi sao VALORANT; hay câu chuyện của Xiao Hai – nhà đương kim vô địch Street Fighter phải cân bằng giữa sự nghiệp đỉnh cao và trách nhiệm làm cha.

Bên cạnh đó, phim cũng ghi lại nỗ lực vượt qua tổn thương tuổi thơ của nữ tuyển thủ Vivian, tinh thần kiên cường đưa đội tuyển Mông Cổ từ vô danh thành niềm tự hào quốc gia của bLitz, và những áp lực nội bộ đè nặng lên nhà đương kim vô địch Call of Duty Soka.

Để có được những thước phim chân thực này, ê-kíp sản xuất đã bám trụ tại Riyadh xuyên suốt giải đấu, đồng thời thực hiện nhiều chuyến ghi hình tại Anh, Mỹ và Indonesia để khai thác cuộc sống đời thường của các nhân vật.

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, "Level Up" mùa 2 còn tái hiện trọn vẹn không khí lễ hội hoành tráng của Esports World Cup – nơi gaming giao thoa mạnh mẽ với âm nhạc và thể thao giải trí toàn cầu. Bên cạnh các trận đấu đỉnh cao, loạt phim mang đến những khoảnh khắc hậu trường đắt giá của dàn siêu sao quốc tế như nghệ sĩ biểu diễn chính Post Malone, huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo, cùng các tên tuổi lớn như Lando Norris, Ronaldo Nazário, Kaká hay ngôi sao quần vợt Nick Kyrgios – người từng kinh ngạc nhận xét rằng bầu không khí tại đây thậm chí còn ấn tượng hơn cả Wimbledon hay bất kỳ giải Grand Slam nào.

Đối với khán giả Việt Nam, loạt phim tài liệu này càng trở nên hấp dẫn khi các bộ môn xuất hiện trong phim như League of Legends, VALORANT hay Counter-Strike 2 đều sở hữu cộng đồng người hâm mộ vô cùng đông đảo trong nước.

Đây được xem là bước đệm tinh thần quan trọng khi thể thao điện tử Việt Nam đang hướng tới Esports World Cup 2026, dự kiến diễn ra tại Paris, Pháp từ ngày 06 tháng 07 đến ngày 23 tháng 08 năm 2026 với tổng quỹ giải thưởng nâng lên mức 75 triệu USD.

Trước đó tại kỳ EWC 2025 – sự kiện lịch sử thu hút tới 750 triệu người xem trên toàn cầu, các đại diện Việt Nam như Đại kiện tướng Lê Quang Liêm ở bộ môn Cờ vua và đội tuyển GAM Esports ở bộ môn League of Legends đã để lại những dấu ấn đậm nét, khẳng định vị thế và khát vọng của thể thao điện tử nước nhà trên đấu trường quốc tế.