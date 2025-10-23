Khán giả được giải cứu khỏi Denis Đặng

Ngân được Dũng giải cứu khỏi vụ lộn xộn ở quán bar

Trong tập 33 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả cùng đi qua những cung bậc cảm xúc của Ngân, cô gái vừa là nạn nhân của 1 vụ đánh ghen ê chề.

Sau vụ đánh ghen khiến danh tiếng và công việc sụp đổ, Ngân (Việt Hoa) rơi vào khủng hoảng. Cô tìm đến rượu để quên đi nỗi đau bị lừa tình, bị sỉ nhục. Trong cơn say, Ngân vô tình gây sự với một thanh niên lạ tại quán bar. Khi đối phương buông lời xúc phạm gọi cô là “đồ rẻ tiền” Ngân lập tức phản ứng, dùng túi xách đánh trả.

Rất may, Dũng (Đức Hiếu) con bác Bơ, kịp thời xuất hiện, kéo cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Cả hai lao ra khỏi quán bar, chạy băng qua con phố ồn ào, vừa sợ hãi vừa nén cười vì men rượu còn vương.

Chính khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả nhớ lại hình ảnh Vương Mạn Ni trong bản gốc 30 chưa phải là hết cô gái tỉnh lẻ, nỗ lực bám trụ nơi đô thị, nhưng sa vào lưới tình với gã “tổng tài” Lương Chính Hiền, một người đàn ông ga lăng, giàu có nhưng đểu giả. Khi sự thật bị phơi bày, Mạn Ni sụp đổ, bỏ việc và rời thành phố, gần như trùng khớp với hành trình mà Ngân đang đi trong bản Việt.

Sau khi được Dũng đưa về, Ngân tỉnh rượu trong tâm trạng trống rỗng. Cô tâm sự với cô Xuân, chủ nhà trọ: "Cháu thất bại lắm đúng không cô?”

Ngân trò chuyện cùng cô Xuân, chia sẻ quyết định về quê

Câu hỏi giản dị nhưng đau đáu, cho thấy Ngân đã chạm đáy tuyệt vọng. Từng mơ về cuộc sống sung túc nơi thành phố, giờ cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Cô Xuân, người coi Ngân như con gái an ủi, khuyên cô trở về quê, nơi cha mẹ vẫn chờ đợi.

Cảnh Ngân đứng dưới khu tập thể cũ, ngước nhìn lên những khung cửa sổ tối đèn khiến người xem nghẹn lòng. Sau bao năm bon chen, Ngân chọn “bỏ phố về quê”, khởi đầu lại từ con số 0.

Điều netizen thắc mắc: Trường hết vai chưa?

Việc Trường đột ngột “mất hút” khỏi tập 33 khiến fan đồng loạt ghé qua trang cá nhân của Denis Đặng để truy tìm manh mối. Dưới bài đăng của Denis Đặng, netizen ồ ạt hỏi: “Hết vai chưa Trường?”; "Anh còn xuất hiện không vậy?"; "Nhanh hết vai đi để Ngân yên thân!"

Netizen thắc mắc Denis Đặng hết vai chưa?



Sự tò mò này hoàn toàn có cơ sở. Trong bản gốc, sau khi bị lộ thân phận là đã có hôn thê, Lương Chính Hiền, gã đàn ông lừa tình Vương Mạn Ni gần như biến mất khỏi mạch phim. Câu chuyện chuyển hướng sang hành trình tự chữa lành và tái sinh của nữ chính.





Hình ảnh Denis Đặng theo dõi tập 33 thu hút sự quan tâm của mọi người



Nếu theo đúng bản gốc, rất có thể Trường (Denis Đặng) cũng đã "hoàn thành sứ mệnh" của mình trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Trở thành cú ngã cần thiết để Ngân nhìn rõ bản thân, từ đó tìm lại giá trị và tự do.