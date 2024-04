Khán giả đêm nhạc vỡ trận tại Hà Nội chỉ trích ban tổ chức

Bắt buộc phải hoãn nhạc hội Những thành phố mơ màng 2024 tối 20/4 do mưa giông lớn, BTC quyết định đền bù khán giả bằng một đêm nhạc khác tại Hà Nội vào tháng 7 tới. Những khán giả tham gia đêm nhạc vừa qua sẽ được giảm 40% khi mua vé đợt mới.

Theo đó, 5 nghệ sĩ chưa được trình diễn bao gồm: Chillies, Low G, Obito, Tlinh, Grey D cùng những nghệ sĩ mới sẽ góp mặt trong đêm diễn đền bù của show.

Những thành phố mơ màng 2024 tại Hà Nội hoãn do mưa giông.

Ngoài ra, BTC giải thích việc ngắt toàn bộ thiết bị, tạm ngưng show, không trực tiếp thông báo với khán giả bởi “điều kiện thời tiết mưa bão, gió mạnh, sấm sét và khu vực sân khấu có rất nhiều thiết bị điện”.

Hàng nghìn khán giả của Những thành phố mơ màng 2024 chỉ nhận được thông báo thông qua fanpage, họ về mà không có sự hướng dẫn của BTC. Bên cạnh đó, phương án đền bù gây tranh luận, nhiều khán giả không hài lòng.

Khán giả hụt hẫng, thất vọng

Giông lốc kèm sấm sét tại Hà Nội tối 20/4 khiến nhiều cây xanh ngã đổ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ghi nhận hiện tượng mưa đá, hay cháy cửa hàng in ở Phú Diễn (Bắc Từ Liêm) nghi do sét đánh… Trước tình hình thời tiết này, một số khán giả cảm thấy may mắn vì nhạc hội chưa có ai bị thương.

Mưa lớn bất ngờ ập đến khiến BTC khó có thể kiểm soát được tình hình. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề phát sinh, điển hình khi khán giả chạy mưa tìm chỗ trú dưới thời tiết mưa giông, ra về không một lời thông báo từ chương trình, một số phản ánh về việc bị móc trộm nhưng chỉ nhận được lời hỗ trợ hời hợt…

Kể lại tình hình khi mưa giông lớn, một khán giả cho hay họ không nhận được thông báo chính thức nào qua loa mà chỉ có bảo an đi vòng quanh nói: "Nghỉ rồi đi về đi mọi người".

“Khán giả chạy vòng vòng dưới mưa, sấm chớp, không có chỗ đứng trú, cũng không có lấy người hướng dẫn mọi người di chuyển. BTC để mọi người chạy trong hỗn loạn, sấm chớp trắng trời đến nỗi không cần dùng đèn vẫn thấy xung quanh chẳng có chỗ nào an toàn”.

Trước đó, giá vé đêm nhạc tại Hà Nội gồm hai mức 699.000 đồng và hơn một triệu đồng trên Ticketbox. Một khán giả cho biết nếu giảm 40% đợt tới, anh sẽ phải bỏ ra gần 60%, khoảng 500.000 đồng mua vé đi show một lần nữa.

“Điều này đồng nghĩa tôi phải bỏ gần gấp đôi số tiền gốc chỉ để tốn thêm thời gian, công sức, đứng nắng đứng mưa đi nghe các ca sĩ tôi phải chi tiền trước đó xem họ diễn. Với những bạn đã bỏ ra hơn 600.000 đồng để mua vé nhưng chưa được nghe và không thể tham gia vào show tháng 7 thì coi như mất trắng sao?”.

Ý kiến khác cho hay: “Nếu giảm 40% để xem thêm nghệ sĩ mới và xem nghệ sĩ chưa được xem, đấy là đúng giá, đâu thể gọi là đền bù. Vậy các bạn không đi được tháng 7 mất hết quyền lợi và không được đền bù gì sao?”.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đi show trở về tỏ ra bất mãn và thông báo chuyển nhượng quyền lợi giảm 40% vé cho người có nhu cầu.

Phóng viên liên hệ BTC Những thành phố mơ màng nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Bài học lớn cho việc quản lý rủi ro

Rất khó để BTC hoàn tiền vì show đã diễn ra, tốn nhiều chi phí từ nghệ sĩ, sân khấu đến nhân sự. Theo một người tổ chức sự kiện, riêng việc lắp đặt, tháo dỡ sân khấu đã tốn phí, BTC cũng phải cân đối đảm bảo quyền lợi của khách và đối tác.

“Tổ chức show mới, hoàn chỉnh, với giá vé ưu đãi theo tôi là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này để đảm bảo quyền cho cả hai bên. Tôi không nghĩ BTC thu được lời lãi gì ở sự kiện Hà Nội này. Trách thì hãy trách BTC không theo sát thời tiết, sáng suốt và đủ... nhẫn tâm (với tất cả công sức, nuối tiếc, kỳ vọng của họ và khán giả) để huỷ sự kiện ngay trước thềm diễn ra. Tôi đoán họ cũng đã cầu nguyện và phó mặc cho sự may mắn” - người này nhận định.

Nhiều trường hợp show nhạc bị hủy bỏ vì lý do thời tiết

Phía BTC và khán giả đều ít nhiều bị ảnh hưởng khi nhạc hội bị hủy bỏ. Tùy thuộc vào hợp đồng, các nghệ sĩ vẫn được trả tiền, ngay cả khi buổi biểu diễn không tiếp tục. Một số lễ hội quyết định trả lại tiền cho người mua vé, một số khác không hoàn lại, bất kể lý do nào.

Vào năm 2013, lễ hội âm nhạc Sled Island quyết định hoàn lại tiền cho khán giả do tình hình thời tiết không thuận lợi. 70% người có vé đã không yêu cầu BTC hoàn lại tiền.

Nhiều lễ hội âm nhạc trên thế giới bị hủy vì thời tiết bất khả kháng và không nhận được tiền vé. Ảnh: Getty.

Năm 2015, nhạc hội Good Life Festival diễn ra ở Australia bị hủy do “điều kiện thời tiết khắc nghiệt”. Ban tổ chức Future Music and Frontier Touring nói họ không thể hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào cho khán giả, đồng thời mở ưu đãi đặc biệt với những người đã mua vé sự kiện này cho lễ hội âm nhạc tiếp theo ở Sydney.

Ngày thứ ba của lễ hội âm nhạc Something In The Water (2023) đã bị hủy bỏ theo khuyến cáo sắp có bão từ chính quyền thành phố. Phía tổ chức lễ hội cho biết sẽ hoàn lại 33% giá cơ bản của vé vào cửa nếu một trong ba ngày bị hủy. Tiền hoàn lại sẽ được xử lý tự động, có thể mất tới 14 ngày.

