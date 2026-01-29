HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Họa

Duy Anh |

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép của các đối tượng.

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thông qua việc thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi.

Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Hành vi vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường"; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

