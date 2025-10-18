HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu

Chi Chi |

Giám đốc Nông Văn Hậu bị bắt trong vụ buôn lậu đặc biệt lớn.

Ngày 17/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phân loại, giải quyết vụ án buôn lậu đặc biệt lớn.

Ngày 29/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng PC03) kiểm tra 27 xe kéo sơ mi rơ mooc container do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (Công ty Khánh Cường) vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Luân 2 tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. 

Qua kiểm tra phát hiện Nông Văn Hậu – Giám đốc Công ty Khánh Cường cùng 12 đối tượng có hành vi buôn lậu với số lượng hàng hóa đặc biệt lớn. 

Thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng là trà trộn hàng hóa nhập lậu vào hàng hóa tạm nhập, tái xuất là nguyên liệu gia công, không phải chịu thuế nhập khẩu, được nhập khẩu theo luồng 1 (luồng xanh) và được miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Bước đầu xác định tổng trị giá hàng hóa nhập lậu của 2/27 phương tiện vận tải là 4.947.187.657 đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định tố tụng. Ảnh: VKSND Quảng Ninh

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container. Ảnh: VKSND Quảng Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phân công các Kiểm sát viên thuộc Phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, tham nhũng (Phòng 3) phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phân loại, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu quy mô lớn.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Giám đốc Nông Văn Hậu- Ảnh 3.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh khám xét. Ảnh: VKSND Quảng Ninh

Từ ngày 05/10/2025 đến ngày 14/10/2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Văn Hậu cùng 12 đồng phạm về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. 

Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 13 bị can. Các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý triệt để vụ án.

