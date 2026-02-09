Khám xét nơi ở của Lê Trung Huy trong chuyên án lớn, tịch thu loạt tang vật chôn dưới vườn nhà

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó vào chiều ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng Phạm Trung Hiếu, 41 tuổi, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tp Hà Nội đang nhận 01 kiện hàng bên trong chứa 02 bịch nghi là ma túy “Khay” và ma túy thuốc lắc (MDMA). Khám xét xe ô tô của Hiếu, thu giữ thêm 04 bịch nghi là ma túy đá.

Chân dung 3 đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CA Khánh Hoà

Qua đấu tranh, đối tượng Hiếu thừa nhận toàn bộ số tang vật thu giữ đều là ma túy và đi nhận theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng, 38 tuổi, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục truy xét, cơ quan Công an bắt giữ Lê Minh Dũng. Quá trình đấu tranh Dũng thừa nhận đặt mua ma túy từ đối tượng Trần Lê Quốc Duy, 20 tuổi, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5/2 các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa được đối tượng Duy về làm việc. Quá trình đấu tranh Duy thừa nhận là người chuyển ma túy cho Lê Minh Dũng, đồng thời khai nhận có tham gia vào vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đầu tháng 12/2025 tại phường Bắc Cam Ranh.

Tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA Khánh Hoà

Ảnh: CA Khánh Hoà

Mở rộng đấu tranh truy xét, phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được danh tính nhóm thanh niên dùng súng, hung khí gây rối và thu giữ tại nhà đối tượng Lê Trung Huy, 43 tuổi, trú tại phường Cam Linh, 04 khẩu súng, nghi là vũ khí quân dụng, 02 viên đạn cùng một số hung khí như kiếm nhật, dao, rìu các loại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.