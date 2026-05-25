Khám xét nơi ở, bắt Bùi Công Tám SN 1980

Duy Anh
|

Đối tượng Bùi Công Tám bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 22/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, thời gian qua, Công an xã Hợp Minh chủ động bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý đối tượng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các xã lân cận và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Khám xét nơi ở, bắt Bùi Công Tám SN 1980 - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, ngày 14/5, tại xóm 5, xã Hợp Minh, công an xã bắt quả tang Phạm Công Hậu (SN 1959; trú tại xóm Văn Tập, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 15 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động.

Cùng ngày, Công an xã Hợp Minh chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, bắt Bùi Công Tám (SN 1980; trú tại xóm 8, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét chỗ ở của Bùi Công Tám, Công an xã Hợp Minh thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Hậu về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Bùi Công Tám về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cơ quan công an đề nghị nhân dân tuyệt đối không tham gia mua bán trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức.

Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội và có thể bị xử phạt rất nặng, bao gồm phạt tù từ 3 năm đến chung thân hoặc tử hình tùy mức độ phạm tội. Người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, không bao che, không tham gia bất kỳ hoạt động mua bán, trao đổi, môi giới, vận chuyển hộ ma túy.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn vấn đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

