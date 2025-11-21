HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét nơi ở, bắt "bà đồng" Võ Thị Xê

Chi Chi |

Lợi dụng tâm linh để lừa đảo, "bà đồng" Võ Thị Xê bị khởi tố, bắt tạm giam.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Xê (SN 1976, trú phường Thanh Khê) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến 2024, thông qua quan hệ xã hội, Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường có điều kiện kinh tế và tin vào tâm linh. Lợi dụng sự nhẹ dạ này, Xê tự nhận “có căn”, có khả năng “phán truyền”, bịa đặt chuyện “vong theo”, “âm binh quấy phá”, gia đình gặp họa… nhằm buộc bị hại liên tục làm các lễ “cầu siêu”, “vớt vong”, “đảo bệnh” với chi phí hàng trăm triệu đồng. Thực tế, đối tượng chỉ chi một phần rất nhỏ cho việc mua lễ, còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở, bắt "bà đồng" Võ Thị Xê- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Xê. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT cũng xác định Xê thường xuyên chiêu mộ “đệ tử” để hầu đồng, tổ chức các nghi lễ biến tướng tại điện thờ tự lập trái phép ở nhiều địa điểm. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai từng là bị hại của "bà đồng" Võ Thị Xê liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (47 Lý Tự Trọng, P. Hải Châu) hoặc điều tra viên Đặng Minh Trung (0905.403989) để phối hợp giải quyết theo quy định.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai sinh năm 2004
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Đà Nẵng

công an

bắt tạm giam

khám xét

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

bà đồng

bắt bà đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại