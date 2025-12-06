Khám xét nơi làm việc và chỗ ở của công chức xã Ức Kim Khoan

Chiều 5/12, tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp tiến hành bắt giữ và khám xét nơi làm việc và chỗ ở của đối tượng Ức Kim Khoan là công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng do có hành vi chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai, bão lũ.

Khám xét nơi ở của đối tượng Ức Kim Khoan

Quá trình xác minh ban đầu, theo Quyết định số 133/QĐ-BCT, ngày 04/11 của Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngày 6/11, Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Khoản tiền này được giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn quản lý và thực hiện chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Số tiền này Khoan khai đã sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Hành vi vi phạm bị phát hiện khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin quản lý ngân sách tại tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.