HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét nhà nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng

Thái Lâm |

Ông Đoàn Quang Huy - nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng (hiện là Trưởng phòng Pháp chế) bị khám xét nơi làm việc và nhà riêng để điều tra sai phạm liên quan đến hoạt động một phòng khám tư nhân.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy - nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế (hiện là Trưởng phòng Pháp chế), để phục vụ điều tra một vụ sai phạm liên quan đến hoạt động phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Khám xét nhà nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của ông Huy.

Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Huy và thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan. Sau khi kết thúc, cơ quan điều tra dẫn theo ông Huy và một người khác có liên quan đến vụ việc.

Đến chiều, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và một số cán bộ thuộc Sở Y tế.

Giết người tình rồi ngủ cạnh thi thể suốt đêm mới bỏ đi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại