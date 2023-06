Khám xét nhà các bị can vụ buôn lậu 3 tấn vàng ở Quảng Trị

Thông tin từ Bộ Công an ngày 24/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. (Ảnh: QT)