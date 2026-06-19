HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lê Thị Xuân SN 1980

Trang Anh
|

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Xuân.

Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 19/6/2026 cho biết vừa qua Công an xã Thăng Bình liên tiếp phát hiện đối tượng mua bán ma túy.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 08/6/2026, tại tuyến đường ĐT613 thuộc thôn Ngọc Sơn Tây, xã Thăng Bình, Tổ công tác Công an xã Thăng Bình phát hiện Nguyễn Thị Bạn (sinh năm 1993, trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) đang đứng tại khu vực lề đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người đối tượng có 01 gói thuốc lá nhãn hiệu Prince; bên trong chứa 01 gói nhựa quấn băng keo màu đen, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy đá, khối lượng 0,086 gam.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Bạn khai nhận số chất trên là ma túy đá, mang theo nhằm mục đích bán cho người có nhu cầu sử dụng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an xã Thăng Bình xác định số ma túy trên do Lê Thị Xuân (sinh năm 1980, trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) cung cấp.

Khám xét khẩn cấp đối tượng Lê Thị Xuân - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Xuân. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 03 túi ni lông chứa nhiều chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với tổng khối lượng 4,837 gam cùng một số tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Lê Thị Xuân thừa nhận số chất rắn nêu trên là ma túy đá.

Hiện Công an xã Thăng Bình đã đề xuất Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bạn và Lê Thị Xuân để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quyết định khởi tố game thủ Trần Xuân Trung SN 1996
Khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lê Thị Xuân SN 1980 - Ảnh 2.Danh sách hàng loạt công ty trong vụ lừa đảo mua bán hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền hơn 3000 tỷ đồng

Cơ quan Công an xác định đến nay đã có hơn 30 công ty hoạt động kinh doanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại