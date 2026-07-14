Khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nguyên SN 1969

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng sau khi bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập Chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ hoạt động liên tỉnh.

Qua thời gian kiên trì thu thập tài liệu, xác minh, theo dõi hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án xác định đường dây có phương thức hoạt động khép kín, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ quân dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM

Ngày 26/6/2026, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm: 1969; ngụ: xã Tà Lài, Thành phố Đồng Nai) đang mang theo một túi chứa khoảng 07kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để bán cho Lê Xuân Đức (sinh năm: 2004; ngụ: phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh). Khi các đối tượng vừa thực hiện việc giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (sinh năm: 1978; ngụ: phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh) liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 07kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (sinh năm: 1965; ngụ: xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), là người thường xuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để mua lại với giá 400.000 đồng/kg.

Do chưa đủ số lượng theo yêu cầu của người mua, Nguyễn Văn Nguyên đã trộn thêm đất nhằm tăng khối lượng từ 06kg lên 07kg, sau đó vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch. Khi đến nơi, do Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (sinh năm: 1983; ngụ: phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) và con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền. Toàn bộ hành vi phạm tội bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Tang vật thu được từ vụ án. Ảnh: CA TP.HCM

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Qua vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp 01 đầu đạn nghi pháo, 01 máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Châu (sinh năm 1972; ngụ xã Đak Ơ, thành phố Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời. Sau khi có được số thuốc nổ với khối lượng lớn, Châu đã bán lại cho Nguyễn Văn Nguyên để tiếp tục tiêu thụ trong đường dây.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định Nguyễn Văn Nguyên đã nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6/2026, Nguyên bán 06kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (sinh năm: 1968; ngụ: xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng), sau đó số thuốc nổ này tiếp tục được bán qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (sinh năm 1988; ngụ: xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 02kg thuốc nổ còn lại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 07kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Tổng cộng, Ban chuyên án đã thu giữ 16,1kg thuốc nổ, gồm số thuốc nổ thu giữ quả tang, số đối tượng tự nguyện giao nộp và số thu giữ trong quá trình khám xét; đồng thời thu giữ 02 vỏ đầu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả giám định ban đầu của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ mẫu vật thu giữ đều có thành phần TNT - thuốc nổ quân dụng, là loại vật liệu nổ có sức công phá lớn, việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng con người, tài sản và an ninh, trật tự.

Đối với Lê Xuân An, sau khi vụ việc bị phát hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, người thân, đến ngày 28/6/2026, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đầu thú và khai nhận hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Quá trình điều tra, An còn khai nhận đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ 08 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An.

Đồng thời, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động mua bán, tiêu thụ thuốc nổ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.