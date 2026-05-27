Khám xét khẩn cấp nơi ở, ra lệnh tạm giam Phan Thị Ngọc Ánh

Chi Chi
Phan Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1991 bị bắt tạm giam về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14, tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Phan Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1991, cư trú khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, về tội “Tàng trữ hàng cấm”.‎

Bị can Phan Thị Ngọc Ánh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra, ngày 22/12/2025, tại tổ 3, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thị Ngọc Ánh đang có hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử có liên quan.

Ngày 26/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Thị Ngọc Ánh để điều tra về tội “Tàng trữ hàng cấm”, quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư, khởi tố Tạ Văn Phúc SN 1993
