Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Tiến SN 1996

Ngày 2/3, Công an TP Cần Thơ cho biết, trước đó vào ngày 26/2, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tại nhà của Lê Thanh Tiến, sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Tiến và Huy tại hiện trường (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa điểm nêu trên để xác minh nguồn tin và tiến hành khám xét khẩn cấp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng nghi vấn gồm: Lê Thanh Tiến và Nguyễn Tường Huy cùng một số dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy mà các đối tượng cất giấu.

Kết quả test nhanh ma tuý cả 2 đối tượng đều dương tính với ma tuý đá loại Methamphetamine.

Công an phường đã tạm giữ 2 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, Tiến và Huy khai nhận đã mua ma tuý của một người đàn ông lạ mặt với số tiền 1,1 triệu đồng. Sau khi mua xong thì cả 2 về nhà của Tiến và vào phòng để sử dụng. Dụng cụ sử dụng ma tuý là do Huy cung cấp, tiền mua ma tuý là do Tiến cầm điện thoại mà có.

Hiện cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.