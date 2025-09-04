Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Dũng

Ngày 3/9/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bắt giữ 03 đối tượng: Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là các đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. Ảnh: CA Quảng Trị

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2024 đến năm 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy, (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1966), Phan Việt Trung (sinh năm 1992), Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1990) cùng trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội và đối tượng Dương Hữu Phúc (sinh năm 1987), trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm, với tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 02 máy tính để bàn, 02 con dao, 02 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Lực lượng Công an thu giữ một số tang vật khi khám xét chỗ trọ của các đối tượng. Ảnh: CA Quảng Trị

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở số 07/6 Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác phát hiện 9 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.