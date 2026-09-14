Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, khởi tố một loạt giám đốc, môi giới bất động sản và kế toán

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can liên quan hành vi làm giả nhiều giấy tờ, hồ sơ để đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này, một số đối tượng đã tìm cách làm giả hồ sơ nhằm đưa những người không đủ điều kiện vào danh sách được xét duyệt mua nhà ở xã hội, qua đó trục lợi bất chính.

Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam, địa chỉ: ngõ 11, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách thông qua hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ, gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp.

Công an xác định Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT, địa chỉ: số 59, phố Đồng Tum, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy (SN 1991), nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bị xác định đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (SN 1988), kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi trên không chỉ nhằm trục lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở của Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người thực sự đủ điều kiện, đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo mọi hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.