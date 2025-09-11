HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huệ

Chi Chi (Tổng hợp) |

Nguyễn Thị Thanh Huệ là "nữ quái" cầm đầu 4 nam thanh niên đi gây rối.

Tối 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Huệ (28 tuổi, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cầm đầu, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”“Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 6/9, Puih Thạch (SN 2002, trú phường Diên Hồng) cùng Siu YoHan (SN 2007, trú xã Ia Hrung) và 4 người bạn tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 1h30 ngày 7/9, cả nhóm di chuyển trên 4 xe mô tô thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang, cầm dao kiếm tấn công tại đoạn giao Phùng Hưng – Lê Lợi (TP. Pleiku).

Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, xe của Thạch và YoHan bị một ô tô 7 chỗ chặn đầu. Nhóm đối tượng đi mô tô lao tới, dùng mã tấu chém liên tiếp khiến Thạch và YoHan trọng thương, phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương ở đầu, tay và lưng.

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huệ - Ảnh 1.

Chân dung Nguyễn Thị Thanh Huệ. Ảnh: CA Gia Lai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ điều tra số 5 (Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai) đã triệu tập Nguyễn Thị Thanh Huệ để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận thường xuyên sử dụng Facebook để kêu gọi, tập hợp đàn em. Tối 6/9, do mâu thuẫn với nhóm khác, Huệ đã huy động 19 đối tượng, đi trên 1 ô tô và 6 xe máy, mang theo dao phóng lợn, mã tấu, kiếm… để truy sát đối thủ.

Từ lời khai này, công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng:

Phạm Gia Kiệt (SN 2007, phường Diên Hồng)

Trần Hoàn Nhân (SN 2006, phường Hội Phú)

Nguyễn Duy Long (SN 2009, phường Hội Phú)

Phạm Văn Toàn (SN 2005, xã K’Dang, tỉnh Gia Lai)

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan. Tại nhà của Nguyễn Hân Thanh Hưng (đường Bà Triệu, TP. Pleiku), công an phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện và 2 túi ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật, thực hiện chỉ đạo quyết liệt trong công tác trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

