Khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh của Nguyễn Văn Tám 35 tuổi tại 8 tỉnh, thành

Duy Anh |

Ngày 30/1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô rất lớn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tám (35 tuổi)- Giám đốc một công ty tại TP.Cần Thơ, cùng 2 đồng phạm khác về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật".

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một số đại lý kinh doanh có dấu hiệu mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm kinh doanh có liên quan tại các tỉnh, thành phố gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.Cần Thơ và TP.Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp công ty của Nguyễn Văn Tám tại 8 tỉnh, thành - Ảnh 1.
Khám xét khẩn cấp công ty của Nguyễn Văn Tám tại 8 tỉnh, thành - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám xét tại Công ty của Nguyễn Văn Tám (áo xanh ngồi giữa) (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại các địa điểm, Công an thu giữ hơn 7.000 chai và 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả, cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, từ năm 2024 đến nay, mặc dù Công ty của Tám không có Giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật do Cơ quan có thẩm quyền cấp, không có dây chuyền máy móc, nhà xưởng, cán bộ kỹ thuật theo quy định nhưng do hám lợi, Tám và nhân viên Lê Thị Thúy Hồng (41 tuổi) trú tại TP.Cần Thơ đã cùng nhau sản xuất, gia công, đóng gói các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.

2 đối tượng đã mua một số hàng hóa trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ về làm nguyên liệu, đóng gói rồi làm mới tem nhãn, địa chỉ công ty không có thật để bán ra thị trường.

Khám xét khẩn cấp công ty của Nguyễn Văn Tám tại 8 tỉnh, thành - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Lê Thị Thúy Hồng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên quan đến 8 tỉnh, thành phố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi chính đáng của nông dân và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

