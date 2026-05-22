Khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trần Thị Phi Yến 40 tuổi

Trần Thị Phi Yến cùng đồng phạm đã lừa 2 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với báo Vietnamnet rằng vừa chính thức áp dụng biện pháp tố tụng đối với hai nghi phạm cùng ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và một đồng phạm tên T.T.Đ (tên đã được thay đổi).

Kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an cho thấy, mạng lưới lừa đảo này bắt đầu vận hành từ khoảng tháng 5/2025 và kéo dài đến tháng 4/2026. Để tạo lòng tin tuyệt đối nhằm bòn rút tiền của các nhà đầu tư, Yến và Đ. đã thiết kế một kịch bản hết sức tinh vi:

Mạo danh công chức: Các đối tượng tự nhận mình là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các trung tâm đấu giá tài sản.

Làm giả hồ sơ: Nhóm này tự chế tạo hàng loạt chứng từ, tài liệu giả mạo về các hoạt động đấu giá tài sản công tại nhiều địa phương lớn trên cả nước như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Mồi chài lợi nhuận: Sau khi có "hồ sơ đẹp", các đối tượng chủ động tiếp cận các nạn nhân, mời gọi góp vốn đầu tư vào các gói đấu giá này với lời hứa hẹn về mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.

Đọc lệnh bắt tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phi Yến (áo nâu). Ảnh: ANTV Đắk Lắk

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh: ANTV Đắk Lắk

Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan điều tra xác định chỉ với các chiêu thức tinh vi trên, cặp đôi này đã lừa thành công 2 người dân cùng trú tại địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt trót lọt số tiền khổng lồ lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Sau một thời gian âm thầm thu thập chứng cứ, tối ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Phi Yến cùng đồng phạm T.T.Đ cũng đã được thực thi ngay trong đêm.

Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ dòng tiền và các đối tượng liên quan khác.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo rộng rãi: Những ai đã từng giao dịch, chuyển tiền hoặc là nạn nhân dưới các hình thức đầu tư đấu giá liên quan đến Trần Thị Phi Yến và T.T.Đ, cần nhanh chóng đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo, phối hợp cung cấp thông tin nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo đúng quy định pháp luật.

