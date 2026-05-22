Khám xét khẩn cấp, bắt giữ hàng loạt bình luận viên nổi tiếng: Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Páo,..

Chi Chi
|

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ các “bình luận viên” được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Páo,..

Cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, chuyên "lậu" bản quyền bóng đá quốc tế và điều hành hệ thống cá độ trực tuyến xuyên quốc gia.

Theo đó, từ ngày 15/5/2026 đến 21/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ra quân triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 nghi phạm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Giao diện website bóng đá lậu thuộc hệ thống Cakhia TV. Ảnh: VTV

Tang vật bị niêm phong tại hiện trường gồm có:

28 hệ thống máy tính để bàn cấu hình khủng, 6 máy tính bảng và 46 smartphone.

18 bộ thiết bị phát sóng livestream chuyên dụng cùng hệ thống internet tốc độ cao.

Phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng.

Thu giữ lượng tiền mặt và tiền đóng băng trong tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Nhiều xe ô tô hạng sang của các đối tượng.

Bắt 'ông trùm' và dàn bình luận viên nổi tiếng mạng xã hội

Theo tài liệu điều tra, kẻ tổng đạo diễn đường dây này là Đỗ Văn Ch (sinh năm 1995, quê tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trước khi bị sa lưới, đối tượng này đang tận hưởng cuộc sống xa hoa tại chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).

Hệ thống do Ch điều hành hoạt động công khai trên không gian mạng thông qua các trang web lậu khét tiếng gồm: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV... Nhóm này thu hút hàng triệu lượt xem nhờ đội ngũ "bình luận viên" có bí danh gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua như: “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”...

Các đối tượng tại nơi tạm giam. Nguồn: VTV

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy mạng lưới này bắt đầu vận hành từ đầu năm 2024. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thiết lập một quy trình hoạt động cực kỳ kín kẽ và áp dụng triệt để công nghệ ẩn danh:

Các thành viên chủ yếu làm việc trực tuyến và hoàn toàn không biết mặt hay biết thông tin thật của nhau. Nhân viên cấp dưới hoàn toàn mù tịt về danh tính của nhóm lãnh đạo.

Mọi mệnh lệnh điều hành đều chuyển qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự hủy siêu tốc. Tiền lương, thưởng được thanh toán qua các ví điện tử vô danh.

Mục tiêu "săn mồi" bản quyền bị chặn đứng trước thềm World Cup

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nạn hành vi xâm phạm bản quyền phát sóng tập trung vào các trận đấu có đội tuyển Việt Nam và những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh: Ngoại hạng Anh (EPL - giải đấu bị khai thác nghiêm trọng nhất), UEFA Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1...

Đáng chú ý, nhóm này đang xây dựng một kế hoạch bài bản để tiếp tục "ăn cắp" bản quyền vòng chung kết World Cup 2026 thì bị lực lượng chức năng ập vào tước vũ khí hành nghề.

Bên cạnh việc phát lậu bóng đá, nguồn thu khổng lồ của đường dây này còn đến từ việc tích hợp, lôi kéo người xem tham gia vào các cổng đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến ngay trong thời gian tường thuật trận đấu.

Hiện tại, Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương thống kê toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của tổ chức này, đồng thời mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

