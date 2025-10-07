Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Thị Dung

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” của đối tượng Phạm Thị Thủy, là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ, Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Thị Dung, sinh năm 1990, nơi thường trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định:

Từ năm 2022 đến năm 2023, Dung đã mua của một đối tượng tên Trương Thị Thanh Phương 23 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có dịch vụ kèm theo) với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn để bán cho đối tượng Phạm Thị Thủy, sinh năm 1988, cư trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai; Xuất bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải thương mại Ngọc Thuyên 7 số hóa đơn giá trị gia tăng (thu lợi 66,5 triệu đồng).

Tổng số tiền Dung thu lợi khi mua bán 23 số hóa đơn giá trị gia tăng là 78,7 triệu đồng. Quá trình điều tra, Dung đã khai nhận hành vi phạm tội, số tiền thu lợi đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Thị Dung

Ngày 4/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Dung để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: CA tỉnh Lào Cai