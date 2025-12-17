HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khám xét, bắt tạm giam Mạc Thị Hồng Hương

Chi Chi |

Mạc Thị Hồng Hương bị bắt cùng với Giám đốc Lâm Văn Tân.

Ngày 16/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đồng loạt thi hành các Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Lâm Văn Tân (Sinh ngày 21/4/1979, trú tại: Tổ dân phố Minh Quyết, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quang Minh CBVP, địa chỉ tại Tổ dân phố Phia Khoang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

Mạc Thị Hồng Hương (Sinh ngày 20/11/1981, trú tại: Tổ dân phố Phia Khoang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét, bắt tạm giam Mạc Thị Hồng Hương - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thi hành các Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lâm Văn Tân.

Khám xét, bắt tạm giam Mạc Thị Hồng Hương - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Mạc Thị Hồng Hương

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã hạch toán trái quy định về kế toán gây thất thu Ngân sách Nhà nước đến mức phải xử lý hình sự.

Hiện Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quang Minh CBVP và các cá nhân liên quan.

