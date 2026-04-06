Khám xét Bảo Tín Minh Châu, cơ quan chức năng thu giữ những gì?

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự 3 tháng đầu năm 2026, đồng thời công bố diễn biến mới liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan chức năng (Ảnh: VTV)

Đây được xem là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của vụ án.

Về sai phạm, cơ quan điều tra xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 02 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI. "Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế".

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.