Mua nguyên liệu trôi nổi, các cá nhân ở Huế đã sản xuất hàng trăm chai dầu gội giả thương hiệu được bảo hộ của một công ty ở TP HCM.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là dầu gội đầu có thương hiệu được bảo hộ của một công ty tại TP HCM .
Trước đó, vào ngày 14-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, TP Huế, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1989; trú tại đường Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng hóa dầu gội đầu có dấu hiệu làm giả.
Quá trình điều tra của công an xác định từ đầu tháng 6, Nguyễn Thị Loan chủ mưu, câu kết với 2 đối tượng tên Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để sản xuất hàng giả.
Các đối tượng đặt mua nguyên liệu trôi nổi, dụng cụ, máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Comestic (trụ sở tại TP HCM) - một sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.
Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng sản xuất 904 chai dầu gội giả, với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.